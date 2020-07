Stephen King dejó en offside a J.K Rowling por transfóbica

La polémica por las declaraciones transfóbicas de J.K Rowling lejos está de terminar y ahora el célebre Stephen King le soltó la mano, respaldó a las mujeres trans y dejó en offside a la escritora, luego de que ella le hubiese dedicado un posteo. Indignada, Rowling borró el tuit.

El conflicto inicial fue desatado luego de que la autora de "Harry Potter" compartiese en Twitter un artículo que se refería a la incorporación de medidas sanitarias para “personas que menstrúan”, incluyendo en este calificativo tanto a mujeres, como a personas trans. Sin embargo, la escritora agregó el comentario irónico: "Estoy segura de que había una palabra para esas personas [que menstrúan]. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, en referencia al término women, que significa “mujeres” en ingles.

Las discriminatorias palabras desataron un vendaval en torno Rowling y varios protagonistas de las películas de "Harry Potter" salieron a contradecirla y apoyar a la comunidad trans, duramente violentada por el sistema machista. El domingo pasado, la autora publicó en su cuenta oficial la siguiente frase, "los hombres usualmente reaccionan a las palabras de mujeres -escritas y habladas- como si fueran un acto violento; a veces los hombres reaccionan a las palabras de mujeres con violencia", e inmediatamente King la retuiteó.

Halagada por el gesto del escritor de "It", Rowling le dedicó todo un posteo en su honor. "Siempre he venerado a Stephen King, pero hoy mi amor lo alcanzó – tal vez no al nivel de Annie Wilkes – pero en nuevos estándares. Es mucho más fácil para los hombres el ignorar las preocupaciones de las mujeres o empequeñecerlas, pero nunca olvidaré a los hombres que se levantaron cuando no tenían que hacerlo. Gracias, Stephen", escribió, pensando que el autor estaba de acuerdo con su posición transfóbica.

Tras este cruce de tuits, los seguidores de J.K Rowling quisieron saber cuál era la posición de King sobre las mujeres transgénero. Sin dudarlo, el autor replicó: "Las mujeres trans sí son mujeres". Esto provocó la ira de la autora, quien en un acto de "berrinche" eliminó el tuit en apoyo a Stephen King y se llamó al silencio.