Un viernes con sabor a mesa dulce con Dante Spinetta

Dante Spinetta hizo explotar con mucho funk el Teatro Ópera el pasado viernes.

El artista nacional Dante Spinetta agotó su primer show de su gira “Funky Latin Tour”, en donde hizo delirar al público con sus canciones del último disco “Mesa Dulce”. Con despliegue de luces, artistas invitados y una buena selección de sus mejores temas, Dante dio comienzo a lo que fue su primera gran noche de muchas que dará en esta gira.

Cuando se le preguntó a los presentes sobre las expectativas del espectáculo, sus respuestas fueron: “quiero sorprenderme”, “que haya mucho funk”, “que esté a la altura”. Dante no decepcionó y brindó un gran show con gran presencia escenográfica. Dicho por el mismo artista “para funkear hay que saber hacerlo desde hace rato” y así fue cómo hizo bailar a su gente.

Dante Spinetta en el Teatro Ópera. PH: Aitor Fernández

También había un gran deseo por parte de su público de que vengan artistas invitados; entre los deseos de sus seguidores estaban Catriel, Trueno o Emanuel Horvilleur. Spinetta captó el pedido de sus fans y su show contó con la aparición de Catriel quien acompañó a cantar Gambito y luego se sumó Trueno para romperla con su tema Sudaka. Una aparición que sorprendió fue la presencia de su hija, Vida Spinetta, quien interpretaron juntos el tema “Olvidalo” que, originalmente, es junto a Julieta Venegas.

Dante Spinetta y Catriel en el Teatro Ópera. PH: Aitor Fernández

Dante Spinetta y Trueno en el Teatro Ópera. PH: Aitor Fernández

Dante Spinetta no solo trajo su Mesa Dulce del funk al Teatro Ópera, también el público acompañó con la energía y el baile. Con un show de dos horas en donde predominaron las canciones del último álbum, tampoco se privó de tocar lo que hacía en los 90 con Illya Kuryaki and the Valderramas. Si bien el público esperaba los temas de esa épica y la aparición de Emanuel Horvilleur, Dante y su banda superaron las expectativas de todos y dieron un show que estuvo a la altura de cualquier otro.