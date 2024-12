System of a Down en Argentina: fecha, lugar y dónde conseguir las entradas

System of a Down tocará en Argentina este 2025.

Los fanáticos del rock en Argentina están de fiesta, ya que System of a Down regresa al país después de 10 años de su última presentación en Buenos Aires. La banda, conocida por su estilo único que combina metal, punk y música tradicional armenia, se presentará el 3 de mayo de 2025 en el icónico Estadio Vélez Sarsfield como parte de su gira “Wake Up South American Stadium Tour”. Este tour también incluirá presentaciones en Colombia, Perú, Chile y Brasil.

Este esperado regreso marca la tercera visita de System of a Down al país, prometiendo un show inolvidable donde repasarán toda su discografía, incluyendo clásicos como Chop Suey!, Toxicity y B.Y.O.B.. La banda, que ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, continúa siendo una de las más influyentes del rock moderno, destacándose por sus letras cargadas de contenido político y su poderosa puesta en escena.

System of a Down en Argentina: cómo conseguir las entradas

Las entradas están disponibles desde el 19 de diciembre de 2024, exclusivamente a través de la plataforma EntradaUno.com. Con la expectativa de un estadio lleno, se recomienda a los fanáticos estar atentos para asegurar su lugar en este evento único.

El precio de las entradas está disponible a partir de los $150.000, por lo que se espera que haya una alta demanda en los próximos días. Para adquirir las entradas, los usuarios deben registrarse en la plataforma con anticipación, asegurándose de contar con los datos y medios de pago necesarios. Las opciones de pago incluirán tarjetas de crédito y débito.

Detalles de la gira y el show en Argentina

La gira “Wake Up South American Stadium Tour” lleva a System of a Down a recorrer los principales estadios de la región, iniciando en Colombia el 24 de abril y culminando en Brasil el 10 de mayo. En Argentina, la cita será en el Estadio Vélez Sarsfield, un lugar emblemático para los conciertos de gran escala.

Este show promete ser una experiencia inolvidable, no solo por la calidad musical de la banda, sino también por su energía en vivo, que ha sido elogiada en cada rincón del mundo. Además de los clásicos, es probable que la banda sorprenda con algunas rarezas de su repertorio, haciendo de este concierto una cita obligada para los amantes del rock.

Las entradas se pueden comprar por internet a partir de los $200.000.

La última vez que System of a Down tocó en Buenos Aires fue en 2015, con entradas completamente agotadas en GEBA. Ahora, 10 años después, su regreso genera gran expectativa, especialmente entre los fanáticos que han esperado ansiosos una nueva oportunidad para verlos en vivo.