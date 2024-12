Vuelve Actitud María Marta este viernes a Groove: "Antes rapeabas y te hacían bullying, te trataban de gil"

Malena D'Alessio y Alika en el Festival Urbano de Moreno.

El rap es un género que en los últimos años solo supo crecer, tanto comercialmente como en todo lo que significa popularidad entre los más jóvenes. Sin dudas es uno de los ritmos más elegidos por el público que empieza a acercarse a la música con referentes que llegaron desde el hip hop hasta la cima, como es el caso de Duki, Trueno o Nicki Nicole, entre muchísimos otros. Pero en nuestro país el género tiene muchos años y, en ese sentido, hay pioneros indiscutidos, entre los que se encuentra Actitud María Marta, que no solo innovaba musicalmente y líricamente sino que también llamaba la atención por su composición: dos mujeres que además de divertirse, escupían lo que muchos no querían escuchar.

A casi 20 años del lanzamiento de Acorralar a la bestia, su primer disco, Alika y Malena D'Alessio se reunirán este viernes 20 de diciembre para homenajear a esa placa iniciática para el rap argentino. En la previa del esperado concierto en Groove, y tras un breve reencuentro en el Festival Urbano de Moreno, Alika habló con El Destape sobre la actualidad del género, la importancia de las bandas combativas en el presente y el reconocimiento que reciben.

¿Qué sentís cuando ves lo actuales que son las canciones de Acorralar a la Bestia, que escribieron hace casi 30 años?

- A veces me bajonea un poco, porque no puede ser que las letras tengan vigencia cuando pasaron 30 años. Se supone que las cosas tienen que tener una tendencia a evolucionar y a ponerse mejor en las humanidades. Entonces siempre caés en la pregunta de si sirve de algo lo que estoy haciendo, ¿tiene algún sentido? Porque cuando ves que es todo lo mismo, que a nadie le importa nada, te bajoneás un poco. Pero la respuesta la encontré en Tupac. En una frase que dice que si bien él sabe que sus letras no van a cambiar al mundo, van a encender una chispa en el cerebro de las personas que sí lo van a hacer en un futuro. Así que creo que estas cosas son un trabajo de muchos años y muy arduo.

Además, en los últimos años en el rap y el género urbano se extendió que las letras hablen de joyas, autos, relojes.

- Es raro, se me hace rarísimo hablar de ese tipo de marcas que son carísimas, perfumes, autos, relojes. No es mi tipo de letra favorito, pero entiendo que tiene que haber todo tipo de música: para entretenerse, para bailar en los boliches, para concientizar. Entiendo que tiene que haber todo un abanico de posibilidades para escuchar, solo que la siento desbalanceada porque faltan cosas más reales.

¿En tiempos de crisis económica y social, se vuelven más trascendentales bandas y propuestas más combativas como Actitud María Marta?

- Yo creo que sí, porque son propuestas con letras que hablan de la realidad argentina. Veo que la música de hoy habla muchísimo de un estilo de vida que es irreal para la mayoría de la gente, entonces es importante que existan bandas que tiren letras que sí representen a las personas. Sea en lo social, en lo político, en lo económico, en problemáticas que atravesamos todos los días. Para mí es super necesario todo eso, me gusta mucho escuchar eso, ver gente que se parezca a mí cantando o en el escenario. Porque eso me hace sentir poderosa, eso es lo que te da fuerzas, lo que te da energía para vivir tu día a día. Es super necesario.

Fueron pioneras indiscutidas de una escena que explotó hace pocos años. ¿Reciben ese reconocimiento?

- En esa época, vos rapeabas y te hacían bullying, te trataban de gil. Siento que muchos exponentes del rap de la actualidad sí nos reconocen y sí se acuerdan y saben quiénes empezaron con toda esta movida. Ya había gente que hacía rap antes que nosotras, aunque no tantos porque somos casi de la misma edad del hip hop.

Actitud María Marta en los 90.

¿Cómo fue la reunión con Malena (D'Alessio)?

- Nos pasó de recordar muchas cosas, muchas anécdotas, muchos lugares en los que tocamos. Porque cuando empezamos, empezamos de cero, armando todo nosotras. Si bien después logramos tener un sello discográfico -que había varios que se disputaban nuestra firma-, empezamos armándonos los recitales, perdiendo los instrumentos en fechas organizadas por esos bolicheros que te hacen vender entradas.

¿Costó el regreso o cuando agarraron los micrófonos volvió a surgir todo de nuevo?

- La verdad que tocamos tantas veces en vivo que volver a hacerlo fue fácil, porque es como que hay una memoria de todo eso también. Y disfrutamos bastante de volver a pasar por ese yo de la antigüedad, de hace 30 años. Nos reímos de las letras que son más graciosas y nos sentimos orgullosas de cantar las letras que son más serias y comprometidas.

¿Hay posibilidades de gira y nueva música o por el momento se enfocan en este homenaje?

- La idea en un principio es hacer este homenaje muy bien hecho. Quedamos con ganas la otra vez en el Festival de Moreno, que hicimos 3 temas y como que dijimos "mirá, podríamos hacer más". Por eso salió esta onda de hacerlo en Groove y estamos enfocadas en eso. No descartamos la posibilidad de hacer otra cosita. Estamos muy bien haciendo este homenaje.

Si no conocés Actitud María Marta, Alika recomienda que arranques escuchando Confusión.

Entradas para Actitud María Marta en Groove

Este viernes 20 de diciembre desde las 19, Alika y Malena D'Alessio volverán a unirse arriba del escenario, esta vez para homenajear Acorralar a la Bestia (1996). El recital que se realizará en Groove (Av. Santa Fe 4389, CABA) comenzará con un set de Alika y la Nueva Alianza, seguirá con Malena en Bandada y cerrarán con Actitud María Marta. Todavía quedan tickets para el evento y los mismos pueden conseguirse a través de TuEntrada, en el siguiente link.