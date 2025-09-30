Nuevas entradas para Estelares en Vorterix 2025: precios y fechas de cuándo toca

Estelares se sube al escenario del Teatro Vorterix.

Estelares se encuentra en medio de una extensa gira nacional e internacional que los llevará nuevamente al escenario del Teatro Vorterix en Capital Federal. El grupo se prepara para una nueva etapa tras el lanzamiento de Los Lobos, su último disco. La banda platense, que supo conquistar con su lírica nostálgica y melodías eternas, continúa girando por todo el país mientras anticipa lo que será un nuevo capítulo en su historia musical.

Después del lanzamiento de Los Lobos, la banda de Manuel Moretti acaba de presentar el cuarto corte: “Roma”. Ideal para disfrutar de su melodía y estribillo pegadizo, pero a la vez, melancólico y sentido, exponiendo las contradicciones del viaje. Luego de tres años Estelares propone en este álbum un viaje a través de 11 nuevas composiciones más una nueva versión de “Como cría de leopardo”.

Cuándo toca Estelares en el Teatro Vorterix 2025

Estelares se presenta en el Teatro Vorterix el próximo viernes 7 de noviembre y el sábado 8 de noviembre de 2025.

Las entradas se pueden comprar a través de la página de All Access.

Precios de entradas para Estelares en el Teatro Vorterix 2025

General: $35.000

Lanzamiento de "Los Lobos"

Manuel Moretti, líder de Estelares.

Luego de una pausa de tres años, Estelares vuelve a la escena musical con Los lobos, su décimo álbum de estudio, compuesto por 11 canciones originales y una nueva versión de su clásico “Como cría de leopardo”. El nuevo trabajo, grabado en los estudios Romaphonic bajo la ingeniería de Eduardo Pereyra y Martín Pomares, fue mezclado en Big Foot Estudio por el propio Pomares y masterizado por Pereyra en Mamma’s House. La producción artística estuvo a cargo de Germán Wiedemer.

Los lobos ofrece un recorrido sonoro por distintos matices emocionales y estilísticos, fiel al sello melódico y lírico que caracteriza a la banda liderada por Manuel Moretti. Con temas que exploran desde la introspección hasta lo urbano, el disco reafirma el lugar de Estelares en el rock argentino contemporáneo.

La banda alcanzó gran reconocimiento con los discos Sistema nervioso central y Una temporada en el amor, con nominaciones al Premio MTV Latino y a los Premios Gardel. A lo largo de su carrera han editado álbumes icónicos como El costado izquierdo (2012), Las antenas (2016, ganador del Gardel a Mejor Álbum Grupo Pop), Las lunas (2019) y Un mar de soles rojos (2022).

Las canciones de Los Lobos