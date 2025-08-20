Nuevas entradas para Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro 2025: precios y fecha de cuándo toca.

Luego de que sus entradas para su presentación en el Teatro Colón se agotaran en solo dos horas, Andrea Bocelli anunció un nuevo show en el Hipódromo de San Isidro, con un repertorio un poco diferente. Cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitás saber para no perderte de una experiencia única.

Andrea Bocelli también toca en el Hipódromo de San Isidro: por qué será un show diferente

El tenor italiano sumó un nuevo show en el Hipódromo de San Isidro para el 18 de noviembre. Según anunció, su segunda noche en Buenos Aires será con un repertorio diferente, más actual y moderno, pensado para una audiencia multitudinaria.

Nuevas entradas para Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro 2025: precios y fecha de cuándo toca.

Mientras que la velada en el Colón, el 17 de noviembre, estará dedicada a la ópera, lo lírico y lo clásico en un entorno íntimo e histórico, el concierto en el Hipódromo propone una celebración masiva de sus grandes éxitos y colaboraciones contemporáneas, con un despliegue visual y sonoro a la altura de uno de los artistas más admirados del mundo. El artista italiano tiene más de 90 millones de discos vendidos y ha compartido escenario con figuras como Céline Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande, Karol G y Dua Lipa, entre muchos otras estrellas de diferentes generaciones.

Su paso por la Argentina será inolvidable, ya que ofrecerá dos conciertos con energías completamente diferentes. Será una oportunidad para disfrutar a Bocelli en un formato distinto, con un setlist que por supuesto celebrará piezas clásicas y óperas, pero también cruzará fronteras en cuanto a género y reflejará su versatilidad artística.

Nuevas entradas para Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro 2025: precios y fecha de cuándo toca.

Cómo comprar las entradas para Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro

Con confirmando su vigencia y capacidad de conectar con distintas generaciones, Andrea Bocelli sumó un show en el Hipódromo de San Isidro que estará cargado de grandes éxitos y energía vibrante.

Las entradas para esta nueva fecha están disponibles únicamente a través de la página oficial de All Access desde el miércoles 20 de agosto con todos los medios de pago. Se trata de un acontecimiento imperdible para quienes desean vivir el magnetismo de una de las voces más extraordinarias de todos los tiempos en un entorno que promete ser tan majestuoso como emocionante.

Los precios de las entradas varían de acuerdo a la ubicación y van, sin contar los costos de servicio, desde los $210.000 hasta los $430.000. Uno por uno, los valores son los siguientes: