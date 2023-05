Melanie Williams presenta por primera vez su último álbum en CABA: cuándo es y cómo conseguir entradas

La cantante presenta en vivo por primera vez su reciente disco "TReSMO" acompañada de su banda "el Cabloide".

Melanie Williams presenta por primera vez en vivo su más reciente disco “TReSMO” acompañada por su ya reconocida banda "el Cabloide". La cita es el próximo 29 de junio en Niceto Club y las entradas ya están a la venta.

TReSMO es una cautivadora fusión entre lo analógico y lo electrónico, una travesía por diversos géneros y texturas que, al combinarse, dan lugar a un sonido único, que sirve como portal hacia el singular universo retrofuturista de Melanie Williams y que propondrá una experiencia única e inmersiva desde el inicio del show.

Melanie Williams tocará el 29 de junio en Niceto Club.

A lo largo del álbum Melanie desafía las estructuras convencionales de la canción, incorporando ritmos apretados y sintetizadores melancólicos que conectan lo ochentoso con lo posmoderno. El resultado es un disco que dialoga con el género cyberpunk resignificado a este tiempo, y que muestra la evolución artística de Melanie Williams en su tercer movimiento.

Mezclando lo electrónico y lo analógico, la artista nos introduce a su propio estilo retrofuturista con sonidos del mundo gammer que refieren al frenético ritmo de la ciudad, sin perder su luminosidad.

La tapa de TReSMO, el último álbum de Melanie Williams.

El lanzamiento de "TReSMO" es un hito importante en la carrera de Melanie Williams, y promete dejar una impresión duradera en el público y la crítica. Con un estilo único y una voz inconfundible, Melanie sigue abriendo caminos en la escena musical argentina y global.

Algunas de las influencias en este álbum: Spinetta Jade, Charly García, Tame Impala, Mac Demarco, Vulfpeck, King Gizzard & The Lizard Wizard, The Human League, New Order.

Entradas para Melanie Williams en Niceto Club

Las entradas para el show de Melanie Williams ya están a la venta a través de Passline y la preventa 2 tiene un valor de 3000 pesos.

Quién es Melanie Williams

Melanie Williams es cantante, compositora y multi-instrumentista nacida en Bernal, provincia de Buenos Aires. Tiene 8 años de trayectoria liderando su propia banda de rock retrofuturista llamada Melanie Williams & el Cabloide, la cual armó en 2015 para poder tocar en vivo las canciones que compone en su estudio hogareño.

Sus canciones expresan una mirada peculiar del mundo y de los seres que lo habitan, haciendo referencia a cuestiones universales abordadas con sencillez y mucho corazón. Su música enérgica tiene un marcado groove experimental heredado del rock, el funk y el jazz-fusión japonés. Su acercamiento a la música comenzó a sus 8 años de edad con la guitarra, a los 10 estudió piano y a los 12 años batería con la que formó su primera banda de punk en el colegio.

Una vez finalizado el colegio diluyó su banda y estudió música clásica en la EMBA que la llevó a participar en diversas orquestas y formaciones musicales de todo tipo, lo que le aportó una gran versatilidad de estilos y la necesidad de comenzar su propio camino como artista multi-instrumentista.