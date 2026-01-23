Entradas para Martin Garrix en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

El DJ Martin Garrix regresa al país en mayo de este 2026 con un show único el Movistar Arena. Cuándo toca, cómo comprar las entradas y todo lo que deberías saber para no quedar afuera de una noche imperdible.

Martin Garrix en Argentina 2026: cuándo toca el DJ

El DJ proveniente de Países Bajos anunció solo una fecha en Buenos Aires y tocará el sábado 16 de mayo en el Movistar Arena. Se trata de un único show en el país, en medio de la gira "Martin Garrix Americas Tour”, la más grande que alguna vez realizó.

El artista recorrerá todo el continente americano y tocará en 16 ciudades. El tour empieza el 1° de mayo en Dallas, Texas, y cierra el 5 de diciembre en Medellín. Con una producción vanguardista, este tour promete la inigualable energía de uno de los DJs más importantes del mundo, tras el lanzamiento de su EP ORIGO.

"Esta es sin duda la gira más grande que he anunciado: 16 ciudades de Norteamérica y Sudamérica con la experiencia completa de Garrix in concert. ¡Estoy deseando volver y verlos a todos en 2026!", sostuvo Martin Garrix al confirmar las fechas de la gira.

Cómo comprar las entradas para Martin Garrix en Argentina 2026: los precios

Las entradas para ver en vivo a Martin Garrix el próximo 16 de mayo están disponibles en la página oficial del Movistar Arena. El precio varía de acuerdo a las ubicaciones dentro del predio, pero las mismas comienzan en los $50.000.

Garrix es una de las figuras claves en la escena pop y electrónica. Desde su gran éxito Animals en 2013, con tan solo 17 años, ha encabezado festivales a nivel mundial, colaborado con estrellas como Dua Lipa, Bono, The Edge, Khalid y Macklemore, y ha alcanzado 25 millones de oyentes mensuales en Spotify.