Entradas La Joaqui en el Movistar Arena 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

La Joaqui anunció un nuevo show en el Movistar Arena para empezar el 2025 a puro RKT. Cómo comprar las entradas, cuándo toca y todo lo que tenés que saber para no perderte de un espectáculo increíble.

La mujer que lidera el movimiento RKT en Argentina, volverá a deslumbrar a todos con un nuevo show el año que viene después de lograr un Sold Out en el Luna Park en menos de dos horas para presentar su disco “MAL APRENDIDA". A principios de este año, fue la encargada de calentar el escenario en los shows de Karol G en Velez, reafirmó su lugar en la escena y le debía la vuelta a su público. La Joaqui se destaca por su capacidad de evolucionar y la habilidad de continuar explorando nuevas emociones y caminos sin perder nunca su esencia

Con un video en sus redes sociales, la cantante anunció a sus seguidores que estará de vuelta con una fiesta única. “Hice de mi ruina una auténtica obra de arte, si después de tantas muertes me volví tan fuerte, después de esto soy inmortal. Un día te levantás y decís: esto no me va a romper más, y así fue, los invito a todos a mi fiesta el 21 de febrero, los invito a mi Movistar”, le dijo a sus fans.

La Joaqui en el Movistar Arena 2025: a dónde y cómo comprar las entradas

El próximo viernes 21 de febrero La Joaqui fesejará su renacer en el Movistar Arena a las 21 horas. La preventa de entradas será para clientes del Banco Nación VISA a partir del 12 de noviembre con 15% de descuento y 6 cuotas sin interés a através de la página oficial del Movistar. Mientras que la venta general comenzará el 13 de noviembre a las 16 horas, si tenés BNA VISA también podés aprovechar y financiarlo con 6 cuotas sin interés.

Si bien dijo "si tu novio no te lleva al Movi, reina pa’ mi estas soltera", la cantante va a realizar un sorteo de 2 entradas el próximo jueves 14 a las 18hs, para participar sólo tenés que seguirla en su cuenta de Instagram y etiquetar en comentarios con quién querés ir al Movistar Arena a bailar.

Cuánto salen las entradas para La Joaqui

Los precios de las entradas varian de acuerdo a la ubicación. Sin contar el costo del servicio las entradas cuestan: