Entradas El Cuarteto de Nos en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca en Argentina

El Cuarteto de Nos se presenta en el Movistar Arena.

El Cuarteto de Nos promente otro show impresionante en el marco de lo que será la gira "Puertas" que realizan en distintos puntos del país. La banda liderada por Roberto Musso promete tocar sus grandes éxitos, como Lo malo de ser bueno, Ya no sé qué hacer conmigo, Yendo a la casa de Damián, El hijo de Hernández, Me amo y otras canciones que hicieron historia.

Cuándo toca el Cuarteto de Nos en el Movistar Arena 2026 y por dónde comprar entradas

El Cuarteto de Nos se presenta el próximo 28 de mayo de 2025.

Las entradas se pueden comprar por la página de Movistar Arena.

Precios de entradas para el Cuarteto de Nos en el Movistar Arena 2026

Campo parado: $65.000

Platea baja: desde $75.000 a $95.000

Platea alta: desde $50.000 a $60.000

Cómo sigue la gira del Cuarteto de Nos en 2025

Mar del Plata – 30/10 – Estadio Once Unidos

Bahía Blanca – 31/10 – Club Estudiantes BB

Neuquén – 1/11 – Gimnasio Municipal del Parque Central

Bariloche – 2/11 – Estadio Bomberos Voluntarios

Santa Rosa – 4/11 – Club San Martín

La banda uruguaya vive un gran presente.

Gira de El Cuarteto de Nos

El Cuarteto de Nos atraviesa uno de los momentos más sólidos y creativos de su carrera. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda uruguaya continúa reinventándose sin perder su sello característico: letras ingeniosas, humor ácido y una mirada crítica sobre la realidad. En la actualidad, están girando por distintos puntos de Argentina y Latinoamérica presentando su más reciente material, que combina experimentación sonora con la profundidad lírica que los distingue.

Su público sigue creciendo, atrayendo tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones que se identifican con sus canciones. Además, el grupo mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales y redes sociales, consolidándose como una de las bandas más influyentes del rock en español. Esta gran banda demuestra que la madurez artística puede ir de la mano con la frescura, la creatividad y la búsqueda constante de nuevos desafíos musicales.