Entradas El Cuarteto de Nos en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca en Argentina

El Cuarteto de Nos promente otro show impresionante en el marco de lo que será la gira "Puertas" que realizan en distintos puntos del país. La banda liderada por Roberto Musso promete tocar sus grandes éxitos, como Lo malo de ser bueno, Ya no sé qué hacer conmigo, Yendo a la casa de Damián, El hijo de Hernández, Me amo y otras canciones que hicieron historia.
Cuándo toca el Cuarteto de Nos en el Movistar Arena 2026 y por dónde comprar entradas
- El Cuarteto de Nos se presenta el próximo 28 de mayo de 2025.
- Las entradas se pueden comprar por la página de Movistar Arena.
Precios de entradas para el Cuarteto de Nos en el Movistar Arena 2026
- Campo parado: $65.000
- Platea baja: desde $75.000 a $95.000
- Platea alta: desde $50.000 a $60.000
Cómo sigue la gira del Cuarteto de Nos en 2025
-
Mar del Plata – 30/10 – Estadio Once Unidos
-
Bahía Blanca – 31/10 – Club Estudiantes BB
-
Neuquén – 1/11 – Gimnasio Municipal del Parque Central
-
Bariloche – 2/11 – Estadio Bomberos Voluntarios
-
Santa Rosa – 4/11 – Club San Martín
Gira de El Cuarteto de Nos
El Cuarteto de Nos atraviesa uno de los momentos más sólidos y creativos de su carrera. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda uruguaya continúa reinventándose sin perder su sello característico: letras ingeniosas, humor ácido y una mirada crítica sobre la realidad. En la actualidad, están girando por distintos puntos de Argentina y Latinoamérica presentando su más reciente material, que combina experimentación sonora con la profundidad lírica que los distingue.
Su público sigue creciendo, atrayendo tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones que se identifican con sus canciones. Además, el grupo mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales y redes sociales, consolidándose como una de las bandas más influyentes del rock en español. Esta gran banda demuestra que la madurez artística puede ir de la mano con la frescura, la creatividad y la búsqueda constante de nuevos desafíos musicales.