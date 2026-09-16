Quiénes son los artistas argentinos nominados a los Latin Grammys: la lista completa

La Academia Latina de la Grabación anunció las candidaturas correspondientes a la vigésima séptima entrega anual del Latin Grammys 2026, la distinción internacional dedicada a reconocer la labor técnica y artística en la industria de la música latina. La selección de las producciones postuladas tiene entre sus artistas a varios músicos y cantantes argentinos.
Después del proceso de votación de los miembros creadores de la entidad -un cuerpo compuesto por intérpretes, autores, productores e ingenieros de sonido que abarcan distintas vertientes creativas- los argentinos que están nominados a los Latin Grammys son Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Babasónicos, Fito Páez, Dillom, Emmanuel Horvilleur, Usted Señálemelo, 1915, Peces Raros, Daniela Spalla, Bizarrap, entre otros.
En esta ocasión, la categoría de Álbum del Año reúne un abanico de propuestas que abarca diferentes estilos, procedencias geográficas e influencias generacionales. Entre las obras seleccionadas para competir por el galardón principal figuran EQUILIBRIVM de Anitta, Free spirits del dúo CA7RIEL y Paco Amoroso, Taracá de Jorge Drexler, Vendrán suaves lluvias de Silvana Estrada, Tropicoqueta de Karol G, Femme fatale de Mon Laferte, Muda de Carín León, La vida era más corta de Milo J, ¿Dónde es el after? de Rawayana, y Lux (Complete Works) de Rosalía.
Por su parte, el rubro de Mejor Nuevo Artista exhibe una nómina heterogénea orientada a dar visibilidad a los nombres emergentes de la escena musical continental. Los aspirantes convocados para esta edición son Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.
Nominaciones a los Latin Grammys 2026
Grabación del Año
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CA7RIEL & Paco Amoroso – “Ha Ha”
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Jorge Drexler – “¿Como Se Ama?”
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Silvana Estrada – “Dime”
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Loulu Gilberto – “O Amor Nos Encontrou”
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KAROL G & Marco Antonio Solís – “Coleccionando Heridas”
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Mon Laferte – “Femme Fatale”
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Carín León – “Desde Que Te Tengo”
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Milo J – “Niño”
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Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia – “La Perla”
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Elena Rose – “Alma”
Álbum del Año
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Anitta – EQUILIBRIVM
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CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS
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Jorge Drexler – Taracá
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Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias
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KAROL G – Tropicoqueta
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Mon Laferte – FEMME FATALE
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Carín León – MUDA
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Milo J – La Vida Era Más Corta
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Rawayana –¿Dónde Es El After?
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Rosalía – LUX (Complete Works)
Canción del Año
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“Coleccionando Heridas” – KAROL G
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“¿Como Se Ama?” – Jorge Drexler
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“Dime” – Silvana Estrada
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“Femme Fatale” – Mon Laferte
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“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting
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“Humano” – Juanes & Vivir Quintana
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“La Perla” – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
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“Mi Gran Amor” – Santana ft. Becky G
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“Nilo” – Zanna
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“Solifican12” – Milo J
Mejor Nuevo Artista
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Delilah
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FABIAN
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Loulu Gilberto
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Arath Herce
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Macario Martínez
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maye
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Sofia Monroy
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Kendall Peña
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Dora Sanches
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ARIA VEGA
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Zeca Veloso
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
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Pablo Alborán – KM0
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Monsieur Periné – Instrucciones Para Ser Feliz
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nic –(Enamorada)
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Debi Nova – Todo Puede Convertirse En Canción
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Alejandro Sanz –¿Y Ahora Qué +?
Mejor Álbum Pop Tradicional
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Esteman & Daniela Spalla – Amorío
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Kany García – Puerta Abierta
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Laura Pausini – Yo Canto 2
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Reik – TQ+
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Yami Safdie – Querida Yo
Mejor Canción Pop
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“A La Niña Que Fui” – Kany García
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“Amarillo” – Joaquina
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“(favorito)” – nic
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“La Perla” – Rosalía
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“Melancolía” – Mon Laferte
Mejor Interpretación Urbana
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Bizarrap & Daddy Yankee – “Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”
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Ryan Castro, Kapo & Gangsta – “La Villa”
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Feid – “Se Lo Juro Mor”
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KAROL G ft. Eddy Lover – “Dile Luna”
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Milo J ft. Trueno – “Gil”
Mejor Álbum de Rock
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Beta – A La Mitad
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Mägo de Oz – Malicia
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1915 – Ceremonia
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Fito Paez – Shine
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Viniloversus – La Frontera
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Mejor Canción de Rock
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“Destruirse” – Viniloversus
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“Ego” – The Warning
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“Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Paez
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“Montserrat” – Draco Rosa
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“Rojo Profundo” – Dillom
Mejor Álbum Pop/Rock
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Emmanuel Horvilleur – Mi Año Gótico
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Juanes – Juanesteban
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La Vida Bohème – Tierra De Nadie
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Draco Rosa – Olas De Luz
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Usted Señalemelo – Términos & Condiciones
Mejor Álbum de Música Alternativa
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Babasonicos – CUERPOS, Vol. 1
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BRUSES – DESDE EL COMA
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CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS
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Teo Planell – Demian
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Rosalía – LUX (Complete Works)
Mejor Álbum Folclórico
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Eva Ayllón
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Yamandú Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
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Lila Downs
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Milo J – La Vida Era Más Corta
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Julieta Rada