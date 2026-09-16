Quiénes son los artistas argentinos nominados a los Latin Grammys: la lista completa

La Academia Latina de la Grabación anunció las candidaturas correspondientes a la vigésima séptima entrega anual del Latin Grammys 2026, la distinción internacional dedicada a reconocer la labor técnica y artística en la industria de la música latina. La selección de las producciones postuladas tiene entre sus artistas a varios músicos y cantantes argentinos.

{{{htmlAmp}}}

Después del proceso de votación de los miembros creadores de la entidad -un cuerpo compuesto por intérpretes, autores, productores e ingenieros de sonido que abarcan distintas vertientes creativas- los argentinos que están nominados a los Latin Grammys son Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Babasónicos, Fito Páez, Dillom, Emmanuel Horvilleur, Usted Señálemelo, 1915, Peces Raros, Daniela Spalla, Bizarrap, entre otros.

En esta ocasión, la categoría de Álbum del Año reúne un abanico de propuestas que abarca diferentes estilos, procedencias geográficas e influencias generacionales. Entre las obras seleccionadas para competir por el galardón principal figuran EQUILIBRIVM de Anitta, Free spirits del dúo CA7RIEL y Paco Amoroso, Taracá de Jorge Drexler, Vendrán suaves lluvias de Silvana Estrada, Tropicoqueta de Karol G, Femme fatale de Mon Laferte, Muda de Carín León, La vida era más corta de Milo J, ¿Dónde es el after? de Rawayana, y Lux (Complete Works) de Rosalía.

Por su parte, el rubro de Mejor Nuevo Artista exhibe una nómina heterogénea orientada a dar visibilidad a los nombres emergentes de la escena musical continental. Los aspirantes convocados para esta edición son Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

Nominaciones a los Latin Grammys 2026

Grabación del Año

CA7RIEL & Paco Amoroso – “Ha Ha”

Jorge Drexler – “¿Como Se Ama?”

Silvana Estrada – “Dime”

Loulu Gilberto – “O Amor Nos Encontrou”

KAROL G & Marco Antonio Solís – “Coleccionando Heridas”

Mon Laferte – “Femme Fatale”

Carín León – “Desde Que Te Tengo”

Milo J – “Niño”

Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia – “La Perla”

Elena Rose – “Alma”

Milo J.

Álbum del Año

Anitta – EQUILIBRIVM

CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS

Jorge Drexler – Taracá

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias

KAROL G – Tropicoqueta

Mon Laferte – FEMME FATALE

Carín León – MUDA

Milo J – La Vida Era Más Corta

Rawayana –¿Dónde Es El After?

Rosalía – LUX (Complete Works)

Canción del Año

“Coleccionando Heridas” – KAROL G

“¿Como Se Ama?” – Jorge Drexler

“Dime” – Silvana Estrada

“Femme Fatale” – Mon Laferte

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting

“Humano” – Juanes & Vivir Quintana

“La Perla” – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

“Mi Gran Amor” – Santana ft. Becky G

“Nilo” – Zanna

“Solifican12” – Milo J

Bizarrap.

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Pablo Alborán – KM0

Monsieur Periné – Instrucciones Para Ser Feliz

nic –(Enamorada)

Debi Nova – Todo Puede Convertirse En Canción

Alejandro Sanz –¿Y Ahora Qué +?

Fito Páez.

Mejor Álbum Pop Tradicional

Esteman & Daniela Spalla – Amorío

Kany García – Puerta Abierta

Laura Pausini – Yo Canto 2

Reik – TQ+

Yami Safdie – Querida Yo

Mejor Canción Pop

“A La Niña Que Fui” – Kany García

“Amarillo” – Joaquina

“(favorito)” – nic

“La Perla” – Rosalía

“Melancolía” – Mon Laferte

Mejor Interpretación Urbana

Bizarrap & Daddy Yankee – “Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”

Ryan Castro, Kapo & Gangsta – “La Villa”

Feid – “Se Lo Juro Mor”

KAROL G ft. Eddy Lover – “Dile Luna”

Milo J ft. Trueno – “Gil”

Mejor Álbum de Rock

Beta – A La Mitad

Mägo de Oz – Malicia

1915 – Ceremonia

Fito Paez – Shine

Viniloversus – La Frontera

Mejor Canción de Rock

“Destruirse” – Viniloversus

“Ego” – The Warning

“Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Paez

“Montserrat” – Draco Rosa

“Rojo Profundo” – Dillom

Babasónicos.

Mejor Álbum Pop/Rock

Emmanuel Horvilleur – Mi Año Gótico

Juanes – Juanesteban

La Vida Bohème – Tierra De Nadie

Draco Rosa – Olas De Luz

Usted Señalemelo – Términos & Condiciones

Mejor Álbum de Música Alternativa

Babasonicos – CUERPOS, Vol. 1

BRUSES – DESDE EL COMA

CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS

Teo Planell – Demian

Rosalía – LUX (Complete Works)

Mejor Álbum Folclórico