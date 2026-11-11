El punk después de las reglas: Hermann presenta "After" y reivindica la libertad compositiva en los márgenes de la industria

Hermann y Mal Momento presentarán After este viernes 13 de noviembre (Foto: gentileza prensa).

A contramano de la nostalgia corporativa y las modas de reencuentros masivos, Hermann -histórico referente de la escena subterránea y líder de Mal Momento- pisa el acelerador hacia nuevos horizontes sonoros con After, su flamante placa. Lejos de aferrarse a los dogmas y los clichés estéticos del punk, en diálogo con El Destape, el músico redefine su lugar en el circuito bajo una premisa clara: romper con las tradiciones y los uniformes preestablecidos.

{{{htmlAmp}}}

El arte como un bálsamo vital y necesario en tiempos convulsionados

En un contexto atravesado por la polarización, la crisis y la asfixia cotidiana, el referente del under argentino reflexiona sobre el rol fundamental que cumple subirse a un escenario en estos tiempos. Lejos de concebir los shows como un simple entretenimiento vacío, los define como un antídoto indispensable frente a la desidia colectiva: “La gente necesita distraerse un poco. O sea, estamos viviendo un mundo superconvulsionado y de cambios, polarizado totalmente”. Para Hermann, compartir canciones y escapar de los moldes rígidos se vuelve una herramienta sanadora en un país donde las preocupaciones diarias atacan principalmente a la salud mental y el bienestar social.

El escape permanente a la lógica comercial y los grandes escenarios

Con años de escenarios, discos y mucha música, el motor creativo de Hermann se alimenta de la independencia artística antes que de la ambición económica o la repetición serial. En ese sentido, el compositor confiesa que huye deliberadamente de todo lo que huela a fórmula comercial.

Ante las recurrentes propuestas de agrupar formaciones históricas para agotar localidades en recintos masivos, el músico prefiere la trinchera de la autogestión: “A toda esa gente que me ha dicho ‘juntemos la primera formación o la segunda y hacemos un Vorterix o un Teatro Flores y llenamos y ganamos plata’, le digo la verdad, desde que dejé de trabajar de esa forma, me siento mucho más libre”.

En este sentido, se percibe ante todo como un autor y compositor antes que como un músico atado a cánones industriales, priorizando la vanguardia artística y el riesgo creativo por sobre el rédito de vender tickets.

Hermann y Mal Momento presentarán After este viernes 13 de noviembre (Foto: gentileza prensa).

El costo de priorizar la libertad: resignar bolsillo y popularidad

Sin embargo, sostener esa coherencia artística al margen del mainstream y de las grandes maquinarias discográficas no es gratuito. El propio músico reconoce que esta postura intransigente le ha costado terreno en el plano económico y de masividad: “Me juega en contra por ahí en el bolsillo, en la popularidad”. Pese a que resignar esa exposición implica sacrificios materiales, Hermann elige priorizar la tranquilidad y la suficiencia económica por sobre la ambición desmedida, afirmando que con lo que gana le alcanza para vivir y crear sin ataduras.

After encapsula esa libertad compositiva al cruzar texturas de spaghetti western, guiños cinematográficos y matices acústicos que escapan al molde. Con colaboraciones de peso como la participación de El Soldado en Dame refugio y voces invitadas que aportan texturas lisérgicas, el artista demuestra que el verdadero espíritu del género radica en desafiar el statu quo y no en calzarse un uniforme gastado.

Cómo y dónde comprar las entradas para la presentación de After

Hermann y Mal Momento presentarán After en vivo este 13 de noviembre en Liverpool Bar (José Cabrera 4255, CABA). El evento comenzará después de las 12 de la noche y contará con una grilla diversa pensada para mixturar estéticas, sumando a las agrupaciones No la Mires (pop punk) y Sector Voltaje (experimento gótico). Todavía quedan entradas y pueden conseguirse a través de la página de Alpogo, en el siguiente link.