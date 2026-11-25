El próximo 3 de diciembre llega al público una serie perfecta para tardes de maratón: La escena prohibida, una ficción nacional que apuesta por el suspenso, el drama y los secretos ocultos para atrapar al público en sesiones rápidas. Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, esta tira protagonizada por Marcela Kloosterboer propone una experiencia pensada de manera exclusiva para el teléfono móvil, con 38 episodios breves en formato vertical que permiten devorar la historia completa sin pausas.

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El relato gira en torno a Miranda, una joven que suprimió de su mente un episodio traumático capaz de derrumbar a su entorno íntimo y poner en jaque la compañía por la cual su madre entregó la vida. Todo cambia cuando una figura anónima empieza a enviarle pistas de ese pasado bloqueado, obligándola a reconstruir una verdad peligrosa donde cada capítulo aporta una pieza clave del rompecabezas.

Acompañan a Kloosterboer en este thriller familiar reconocidos intérpretes como Luis Ziembrowski, Laura Novoa, Agustín Sullivan y Ana Pauls, junto a Francisco Andrade, Luisa Vila, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante. El proyecto lleva el sello de The Eleven Hub -la división audiovisual de SDO Entertainment encabezada por Loli Miraglia y Lucas Mentasti- y cuenta con la producción ejecutiva de Pamela David.

Para quienes busquen sumarse a este formato ágil en casa, la pantalla de América y sus canales digitales emitirán material exclusivo a modo de anticipo. En tanto, la temporada íntegra estará disponible dentro de SHORTA, la plataforma dedicada a contenidos verticales premium.

Elenco completo de La escena prohibida

Marcela Kloosterboer como Miranda.

Luis Ziembrowski.

Francisco Andrade.

Agustín Sullivan.

Luisa Vila.

Ana Pauls.

Laura Novoa.

Faustina Dionisi.

Guadalupe Benante.

La escena prohibida.

Otra serie vertical argentina para disfrutar

Tras la repercusión de su primera temporada, que convocó a una audiencia de entre 18 y más de 50 años, la serie TILF regresa con una segunda entrega orientada hacia una trama más oscura y compleja. El nuevo arco narrativo profundiza en los conflictos vinculares de sus protagonistas, planteando escenarios donde los límites éticos se desdibujan y cada decisión acarrea consecuencias inesperadas.

A través de un cruce entre el suspenso dramático y el erotismo, la ficción disponible en la plataforma Shorta retoma su exploración sobre los vínculos de pareja y las contradicciones del deseo. El elenco vuelve a estar encabezado por Gimena Accardi y Seven Kayne, a quienes se suman en esta etapa las actuaciones de Luis Machín, Ludovico Di Santo, Brenda Gandini y Mica Suárez.