Gordon, la nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, ya está disponible en Netflix. En el marco del furor por su estreno, la plataforma de streaming reveló los números detrás de la ficción, en medio de años críticos para la industria audiovisual argentina.

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La realización de este thriller inspirado en hechos reales implicó un importante despliegue técnico y artístico para reconstruir los escenarios históricos de la Argentina de los años 70, con la participación de cientos de profesionales y un extenso trabajo de ambientación, caracterización y efectos visuales. Luego de cuatro meses de preproducción, el rodaje de Gordon se llevó adelante durante 109 jornadas, entre los meses de julio y diciembre de 2025, y contó con un equipo base de 163 técnicos, al que se sumaron 310 técnicos de refuerzo.

Frente a cámara participaron 258 actores y actrices y 3.720 extras, que contribuyeron a dar vida a los diferentes escenarios históricos que atraviesa la historia. Se trata de una cifra particularmente alta, si se tiene en cuenta que la disminución de rodajes en Argentina de los últimos años.

Cómo hicieron para recrear los años '70

Uno de los principales desafíos de la producción fue la reconstrucción de la Argentina de los años 70. Para recrear los espacios y elementos de la vida cotidiana de aquella época, el equipo intervino 98 locaciones y trabajó sobre más de 200 sets ambientados, utilizando 611 vehículos de época y más de 50.000 objetos de utilería. Entre los espacios recreados se encuentran la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Además, se construyó desde cero la capilla del padre Carlos Mugica en menos de dos semanas.

Por otro lado, las escenas de acción también implicaron un importante despliegue técnico. Para su realización, participaron 28 especialistas de riesgo, se utilizaron 230 armas de utilería adaptadas para disparos de fogueo y se realizaron aproximadamente 1.100 disparos durante el rodaje.