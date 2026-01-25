Dónde ver las producciones nominadas a "mejor película" en los Oscar 2026

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, pero ya se conocieron los nominados a las más de 20 categorías. Se trata de uno de los galardones más importantes de la industria del cine y diez films competirán por llevarse el premio a mejor película. A dónde se pueden ver.

Dónde ver los films nominados a mejor película en los Oscar 2026

Diez producciones fueron nominadas a mejor película este año en los Premios Oscar. Algunas de ellas, como Sinners, incluso alcanzaron de manera histórica las 16 nominaciones. Si bien la mayoría ya están disponibles en Argentina, en el cine o plataformas de streaming, algunas todavía no se estrenaron. Cuáles son las nominadas y a dónde verlas:

Sinners (Los pecadores): acumula 16 nominaciones, un hito histórico, y está disponible en HBO Max.







One Battle After Another (Una batalla tras otra): tiene 13 nominaciones y se puede ver en HBO Max .

tiene 13 nominaciones y . Marty Supreme : protagonizada por Timothée Chalamet, nominado a mejor actor, tiene en total nueve nominaciones y se puede ver en cines en Argentina.

: protagonizada por Timothée Chalamet, nominado a mejor actor, tiene en total nueve nominaciones y Frankenstein : acumula nueve nominaciones y está disponible en Netflix.

: acumula nueve nominaciones y está Sentimental Value : tiene también nueve nominaciones y está disponible en cines argentinos , más tarde se espera que se incorpore a Prime Video o se pueda comprar en Apple TV y YouTube.

: tiene también nueve nominaciones y , más tarde se espera que se incorpore a Prime Video o se pueda comprar en Apple TV y YouTube. Hamnet: tiene ocho nominaciones y estará disponible en cines a partir del 5 de febrero.

Hamnet se estrenará en cines recién el 5 de febrero, todavía no está confirmada su llegada a una plataforma

Train Dreams (Sueños de trenes) : cuenta con cuatro nominaciones y se estrenó directamente en Netflix.

: cuenta con cuatro nominaciones y se estrenó directamente The Secret Agent (El agente secreto) : la brasileña tiene cuatro nominaciones y su estreno previsto para el 26 de febrero en cines.

: la brasileña tiene cuatro nominaciones y Bugonia : tiene cuatro nominaciones; por ahora solo está en cines en Argentina (no hay streaming confirmado local).

: tiene cuatro nominaciones; por ahora (no hay streaming confirmado local). F1: también cuenta con cuatro nominaciones a los Oscar y se puede ver en la plataforma de Apple TV.

¿A dónde se podrá ver la gala de los Premios Oscar 2026?

Como sucede cada año, la gala de los Óscar se realizará desde Los Ángeles y se podrá ver por televisión de cable y por canales de streaming. En Argentina estará disponible en las siguientes formas:

TNT: transmisión en vivo con traducción al español.

TNT Series: transmisión en versión original.

Plataforma de HBO Max

La gala de los Oscar se podrá ver en vivo por los canales de TNT o por Max

Sin embargo, con el anuncio de las nominaciones, la Academia informó queSe trata de un acuerdo al que llegó la organización de los premios con la plataforma.

El acuerdo se mantendrá durante cinco años, es decir, hasta el 2033 y YouTube, además, contará con subtítulos disponibles y varias pistas de idiomas para poder disfrutar de la ceremonia. Así, la cadena ABC, que se hizo cargo de la retransmisión de la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028. El acuerdo también incluye la transmisión de la alfombra roja, el Governors Ball, el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado, tanto como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts.