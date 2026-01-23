Dónde ver Sinners, la película con más nominaciones en la historia de los Oscar.

Los Premios Oscar 2026 ya hacen historia antes de la noche de premiación, y es que Sinners, película del 2025 dirigida por Ryan Coogler, fue nominada dieciseis veces, algo nunca antes sucedido en los casi 100 años de los galardones. Protagonizada por Michael B. Jordan, está disponible para ver en una plataforma de streaming.

Dónde se puede ver Sinners, la película con 16 nominaciones al Oscar 2026

Sinners, la película con dieciseis nominaciones a los Premios Oscar 2026, se puede ver por streaming a través de la plataforma HBO Max. Con una duración de 2 horas y 17 minutos, la misma sigue la vida de los los hermanos gemelos Smoke y Stack, quienes regresan a su ciudad natal en el Missisipi de los años 30 para comenzar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida nuevamente.

Sinners tiene dieciseis nominaciones a los Premios Oscar.

Para crear una cuenta en HBO Max y ver Sinners hay que seguir los siguientes pasos:

Descargar la aplicación de HBO Max en un dispositivo o ingresar a la página web. Seleccionar "Suscribirse ahora" o el botón para empezar una prueba gratuita si está disponible. Elegir un plan de suscripción (básico, estándar, etc.) y un período de facturación (mensual o anual). Ingresar una dirección de correo electrónico para crear una nueva cuenta y hacer clic en "Continuar". Completar el formulario con nombre, apellidos y crear una contraseña segura. Añadir un método de pago (tarjeta de crédito/débito o PayPal) e introducir los datos solicitados. Aceptar los términos y condiciones y confirmar la suscripción. Seleccionar "Empezar a disfrutar" para empezar a ver contenido en HBO Max y buscar Sinners. Una vez que comience la reproducción, se puede pausar y reanudar cuantas veces se quiera, como volver desde el principio.

Reparto de Sinners: quiénes actúan en la película

Sinners está protagonizada por Michael B. Jordan y un reparto de grandes estrellas como jóvenes talentos emergentes. Una de las figuras estelares es Jack O'Connell, reconocido por su papel de James Cook en la serie adolescente Skins. A continuación el reparto completo de Sinners: