Fue nominada a los Óscar y ya está en el cine: la película que deberías ver el fin de semana

El 2026 está lleno de grandes estrenos y una de las películas que ya se pueden ver en cines argentinos es Sentimental Value (Valor sentimental). El film noruego aborda los dramas de las relaciones familiares y tiene nueve nominaciones a los Premios Óscar 2026.

¿De qué se trata Sentimental Value?

Dirigida por Joachim Trier, la película sigue la historia de las hermanas Nora y Agnes que, tras la muerte de su madre, se reencuentran con su distanciado padre, el carismático Gustav, un antiguo director de renombre.

El drama noruego sigue la historia de dos hermanas que pierden a su madre y tratan de recontruir su relación con su padre

Gustav le ofrece a Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película, pero ella lo rechaza y pronto descubre que se lo ha dado, en su lugar, a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. La relación se complicará todavía más cuando las hermanas descubran que la película se trata sobre su historia familiar.

La trama seguirá la forma en la que ambas hermanas sortean la complicada relación con su padre, al tiempo que la estrella estadounidense se mete e interfiere en la compleja dinámica familiar. Llena de críticas positivas, la película es una gran opción para disfrutar en el cine, ya que dura 135 minutos y ha sido una de las más destacadas en la temporada de premios.

Un elenco de grandes actores

El elenco lo encabezan grandes estrellas del cine, pero además los papeles secundarios también los llevan adelante actores destacados. Estos son:

Renate Reinsve

Stellan Skarsgård

Inga Ibsdotter Lilleaas

Elle Fanning

Cory Michael Smith

Catherine Cohen

Bjørn Alexander

Pia Borgli

Jonas Jacobsen

Anders Danielsen Lie

Dirigida por Joachim Trier, Sentimental Value tiene nueve nominaciones a los Premios Óscar

Qué nominaciones tiene Sentimental Value a los Óscar

Sentimental Value tiene 9 nominaciones a los Premios Oscar 2026, no solo por la película en sí, sino también en categorías actorales. Se trata de un hecho histórico para una película que no es de habla inglesa. Las nominaciones son: