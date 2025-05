"Sentimental value" de Joachim Trier cautiva en Cannes con un drama familiar

78º Festival de Cannes - Presentación de la película "Affeksjonsverdi" en competición

El aclamado director Joachim Trier dijo que su nueva película que concursa en Cannes, "Sentimental value", se centra en la reconciliación y la familia, temas sobre los que el cineasta de 51 años reflexionó mientras trabajaba en el guión con su antiguo colaborador Eskil Vogt.

La película también supone un reencuentro entre Trier y su estrella de "La peor persona del mundo", Renate Reinsve.

Reinsve interpreta a la actriz Nora, que mantiene una complicada relación con su padre, el cineasta Gustav Borg, interpretado por Stellan Skarsgard.

El sueco Borg regresa a Oslo con la esperanza de rodar su película de regreso y dar a Nora el papel protagonista. Cuando Nora se niega, Borg recurre a la joven estrella de Hollywood Rachel Kemp, interpretada por Elle Fanning, que pronto se ve inmersa en una difícil dinámica familiar y en un complicado plató de rodaje.

"Desde la última vez que escribí una película, he tenido dos hijos, así que me planteo más preguntas sobre la transferencia" y las cosas que no se dicen en una familia y que nunca se resuelven, explicó Trier a Reuters el viernes.

"¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lidiamos con esa melancolía de que tenemos un tiempo limitado con los demás y tenemos que aceptar lo que nos toca?", dijo Trier.

"Sentimental value" se disparó en la lista de posibles ganadores de la Palma de Oro después de recibir una ovación de más de 15 minutos tras su estreno el miércoles por la noche.

Reinsve se mostró contenta con la acogida de la película teniendo en cuenta las altas expectativas que había tras "La peor persona del mundo", que según la actriz noruega le cambió la vida.

"Me dio mucha confianza hacer ese papel, mi primer papel protagonista, y ser realmente muy personal y honesta con ese papel", dijo a Reuters.

La vulnerabilidad mostrada en la película de Trier toca una fibra muy necesaria en un mundo difícil, dijo Fanning, que fue nominada a un Primetime Emmy por "The Great"

"Está de moda ser sensible, tierno y blando, y eso nunca debería pasar de moda", afirmó.

Las dificultades de Borg para compaginar familia y carrera cinematográfica eran familiares, dijo Skarsgard, ya que cualquier actor de éxito debe entregarse a su proyecto.

"No puedes decir: 'Bueno, mejor me voy a casa y estoy con los niños', porque ya no serás tú. Y eso es difícil si tienes hijos. Y yo tengo ocho"

Siete de los hijos de Skarsgard trabajan en la industria del entretenimiento, incluidos sus hijos Alexander, Gustaf y Bill.

(Reportaje de Hanna Rantala y Miranda Murray. Edición de Leslie Adler, Editado en español por Juana Casas)