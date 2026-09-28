Premios Oscar: La virgen de la tosquera es la película elegida para representar a Argentina

La virgen de la tosquera, la película de Laura Casabé sobre cuentos de la escritora Mariana Enríquez, fue elegida para representar al país en los premios Oscar. El anuncio fue dado a conocer por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina.

{{{htmlAmp}}}

La historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están profundamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En el agitado verano de 2001, marcado por la crisis social y económica del país, irrumpe Silvia, una mujer mayor y más experimentada que despierta el interés de Diego y altera el equilibrio del grupo. Decidida a recuperarlo, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en un mundo de hechizos y magia negra que cambiará sus vidas para siempre.

El film está protagonizado por Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría y Agustín Sosa. La película tuvo un destacado recorrido internacional, con presencia en el Festival de Sundance y en el Festival de Cine de Sitges, donde recibió el premio a Mejor Fotografía. En el ámbito local, también formó parte del BAFICI en Buenos Aires, festival en el que obtuvo el premio principal. Durante su recorrido en salas en Argentina, superó los 85.000 espectadores, reafirmando el interés del público y su impacto dentro del género.

Dónde se puede ver La virgen de la tosquera

La virgen de la tosquera se puede ver actualmente en la plataforma de streaming HBO Max.