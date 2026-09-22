Premios Oscar 2027: dónde ver las películas argentinas precandidatas

El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, es una de las películas argentinas precandidatas para los Oscar 2027.

Argentina ya presentó sus cuatro películas precandidatas para los Oscar 2027 y el anuncio de cuál será la elegida para representarnos en la entrega de premios se dará a conocer el lunes 28 de septiembre, por la Academia de Cine. Los títulos que se enfrentan y dónde se pueden ver.

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El Partido

El encuentro entre Argentina e Inglaterra, disputado en el Estadio Azteca en 1986, condensó historia, política, memoria y mito en apenas noventa minutos. El Partido reconstruye ese acontecimiento como un recuerdo vivo en el inconsciente colectivo, pero también como el punto culminante de más de doscientos años de tensiones, encuentros y desencuentros entre ambas naciones. Narrada por las leyendas del fútbol Gary Lineker y Jorge Valdano, la película revisita uno de los partidos más icónicos de la historia del deporte y lo expande en un relato que abarca más de 200 años de historia compartida entre Argentina e Inglaterra.

La película que emocionó a los argentinos llegará próximamente a Disney+, a pesar de que ya se encuentra disponible en plataformas no legales. El Partido está basada en el libro homónimo de Andrés Burgos y dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco.

Nuestra tierra

Nuestra Tierra parte de un crimen registrado en video y filtrado en internet para abrir una reflexión sobre la historia y la cultura argentinas. En octubre de 2009, Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, fue asesinado por el funcionario público y emprendedor minero Darío Amín durante un intento de desalojo en el norte de Tucumán. La película narra la extensa espera de la comunidad por justicia hasta el juicio que tuvo lugar recién en 2018, casi una década después.

Resultado de catorce años de trabajo y de una exhaustiva investigación, Nuestra Tierra es una experiencia hipnótica que interpela y discute las narrativas oficiales basadas en expedientes, mapas y pinturas. Las imágenes aéreas del territorio y los relatos íntimos de quienes lo habitan desde hace generaciones revelan que lo que está en disputa no es sólo la propiedad de la tierra, sino la idea misma de nación. La película dirigida por Lucrecia Martel está disponible en Netflix.

La virgen de la tosquera

La historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están profundamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En el agitado verano de 2001, marcado por la crisis social y económica del país, irrumpe Silvia, una mujer mayor y más experimentada que despierta el interés de Diego y altera el equilibrio del grupo. Decidida a recuperarlo, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en un mundo de hechizos y magia negra que cambiará sus vidas para siempre.

La virgen de la tosquera está dirigida por Laura Casabé y basada en cuentos de Mariana Enríquez. La película se encuentra disponible en HBO Max.

Parque Lezama

El filme es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina homónima, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Parque Lezama es una comedia que narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista (Luis Brandoni) y un conformista de manual (Eduardo Blanco). Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Parque Lezama está dirigida por Juan José Campanella y se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.