Pity Álvarez se descompensó y la audiencia quedó suspendida: qué le pasó el músico

El inicio del debate oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió interrumpirse por un imprevisto de salud del cantante. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados permanece internado en el Hospital Tornú desde la semana pasada y sufrió un "brote psiquiátrico" -según declaraciones de su abogado- que obligó a suspender la audiencia prevista por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

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Los magistrados habían dispuesto que el músico presenciara la jornada de manera remota a través de una plataforma virtual, por lo que el personal del establecimiento intentó acondicionar un dispositivo tecnológico para concretar el enlace. Sin embargo, la situación del artista impidió llevar a cabo la transmisión y dejó en suspenso el avance del proceso por el hecho ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

Tras la cancelación de la audiencia, la defensa del cantante confirmó la descompensación atravesada por el músico en el centro de salud porteño. Según explicaron sus representantes legales, el episodio de Pity Álvarez respondería a una crisis de abstinencia, aunque remarcaron que el diagnóstico certero quedará sujeto a las evaluaciones y certificaciones médicas correspondientes.

"Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo", afirmó Javier Baños, ex fiscal de Morón y defensor del acusado, en declaraciones a la agencia de noticias NA.

El pedido de que Álvarez formara parte de la audiencia fue realizada este lunes por los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. En el escrito, la defensa requirió que se aseguren los medios técnicos en el centro de salud y que, en caso de no contar con señal adecuada en su habitación, el artista sea acondicionado en otra área del establecimiento que garantice la conectividad para presenciar el desarrollo de las jornadas.

El desarrollo del debate oral contemplaba las declaraciones de una perita y un sacerdote, sumados a un grupo de testigos cuya identidad se mantiene bajo reserva. A pesar de los recurrentes planteos de nulidad impulsados por la representación del cantante, los magistrados habían ratificado la continuidad del juicio al considerar que las condiciones de salud manifestadas por la defensa no representaban un elemento nuevo que justifique la interrupción del proceso.

En paralelo, la situación asistencial del músico atraviesa un escenario complejo: aunque se solicitó su derivación a una institución médica vinculada a su cobertura de salud, hasta la fecha ningún nosocomio privado aceptó concretar el ingreso. De este modo, Álvarez continuará internado en el Hospital Tornú a la espera de una evolución clínica favorable que le permita obtener el alta médica.

Pity Álvarez.

El accidente del Pity Álvarez

El músico protagonizó un siniestro vial durante la mañana del martes en el barrio porteño de Chacarita, en las cercanías del Cementerio de la Chacarita, específicamente el episodio tuvo lugar en una estación de servicio situada sobre el cruce de las avenidas Corrientes y Jorge Newbery, según confirmaron fuentes allegadas al artista. De acuerdo con las primeras informaciones, el exintegrante de las agrupaciones Viejas Locas e Intoxicados impactó su rodado contra un vehículo que permanecía estacionado en el lugar mientras realizaba la carga de combustible. Tras la colisión, el compositor no presentó lesiones ni requirió asistencia médica, manteniéndose en el predio a la espera de la intervención de las autoridades de la Policía de la Ciudad.