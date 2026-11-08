Perotá Chingó: el fenómeno musical que nació en internet y llega por primera vez a Vorterix

Perotá Chingó prepara una nueva presentación en Buenos Aires con un debut muy esperado, por primera vez, el proyecto llegará al escenario del Teatro Vorterix. El concierto será una oportunidad para reencontrarse con sus seguidores y repasar una historia musical que comenzó de manera espontánea y terminó convirtiéndose en un fenómeno que recorrió América Latina y Europa.

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La historia del dúo se remonta a 2011, cuando Julia Ortiz y Dolores Aguirre comenzaron a compartir canciones. Poco tiempo después, una versión de Ríe Chinito se viralizó en internet y superó las 34 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, el crecimiento de Perotá Chingó no quedó limitado al universo digital: con el paso de los años, construyeron una identidad propia a partir de sus presentaciones en vivo y del vínculo cercano que establecieron con el público.

El crecimiento musical de Perotá Chingó

A lo largo de su recorrido, el grupo llevó su música a más de 20 países y realizó más de 500 conciertos. Su propuesta combina elementos del folklore y las raíces latinoamericanas con sonidos contemporáneos, exploraciones musicales y una impronta vocal que se convirtió en una de sus principales marcas.

Perotá Chingó es el dúo formado por Julia Ortiz y Dolores Aguirre.

Con cinco discos publicados Un viajecito (2012), Perotá Chingó (2013), Aguas (2017), Muta (2019) y TÁ (2024), el dúo atraviesa una nueva etapa artística en la que vuelve a poner el foco en las canciones, las voces y la conexión que se genera en cada presentación.

El show en Vorterix promete recuperar esa dimensión colectiva que caracteriza a sus conciertos, un espacio donde la música funciona como punto de encuentro y donde conviven la intimidad, la celebración y la experimentación.