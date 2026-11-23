El lunes feriado por el Día de la Soberanía Nacional se podrá disfrutar de una manera diferente con la peña folclórica en la Usina del Arte. Se trata de un plan pensado para bailar, escuchar folklore en vivo y compartir una tarde llena de tradición con entrada gratuita.

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Así será la peña en la Usina del Arte: con clases de folklore y DJs

La peña se realizará este lunes 23 de noviembre de 14 a 20 hs en el Salón Mayor de la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1 en el barrio de La Boca, CABA). La propuesta combina clases abiertas de folklore, DJs y música en vivo. Está pensada para quienes quieran escuchar folclore, animarse a bailar o simplemente pasar una tarde de celebración popular junto a otras personas y cerrar el fin de semana largo de manera diferente.

La peña en la Usina del Arte se realizará el lunes de 14 a 19 hs

La musicalización de toda la jornada estará a cargo de la DJ Rocío Ábalos, que pasará ritmos folclóricos durante la tarde. Además, Eliana Rizzonelli y Fernando Aranda Martínez serán los responsables de las clases de folclore, que se dictarán de 14 a 19 h. Se trata de una invitación abierta a aprender los pasos, sumarse a la pista y disfrutar de la danza tradicional, sin necesidad de experiencia previa.

Por otro lado, la música en vivo llegará de la mano de Quimera, grupo de folclore argentino que se presentará en dos horarios: a las 17 y a las 19 hs. Con Javier Mandatori en la voz principal, la banda ofrecerá un repertorio de canciones populares que invita al público a bailar y cantar.

Por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. En ese combate, fuerzas argentinas enfrentaron a una flota de Inglaterra y Francia que avanzaba por el río Paraná. El feriado nacional se estableció en 2010 el 20, pero este año se traslada al lunes 23 de noviembre para generar un fin de semana largo con fines turísticos y comerciales.