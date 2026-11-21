Fin de semana largo en CABA: 5 planes gratuitos para disfrutar del 21 al 24 de noviembre.

El fin de semana largo de noviembre llega con distintas propuestas para quienes se quedan en la Ciudad de Buenos Aires y quieren aprovechar los días de descanso sin afectar el bolsillo. Entre el sábado 21 y el martes 24 de noviembre, habrá actividades culturales, encuentros musicales, celebraciones populares y opciones para disfrutar al aire libre.

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Con la llegada de las temperaturas más cálidas, los espacios públicos y los centros culturales porteños se convierten en escenarios de distintas iniciativas para compartir en familia, con amigos o en pareja.

Cinco planes para agendar y disfrutar de Buenos Aires durante este fin de semana largo

Cafecito BA

Los amantes del café tendrán una cita en Recoleta con una nueva edición de Cafecito BA, un encuentro que reunirá a más de 20 puestos de cafeterías y pastelerías alrededor de la Floralis Genérica. La propuesta combinará gastronomía, entretenimiento y actividades para disfrutar al aire libre.

Además de recorrer los stands, habrá cine al aire libre, música en vivo, una biblioteca y un sector de juegos para compartir en familia. La entrada será libre y gratuita, aunque los productos gastronómicos tendrán costo.

Cuándo: sábado 21, de 10.30 a 19.30, y domingo 22, de 10 a 18.

Dónde: Plaza de las Naciones Unidas, avenida Figueroa Alcorta 2901, Recoleta.

Ratha Yatra

La cultura india tendrá su propio espacio en Buenos Aires con una nueva edición de Ratha Yatra, el Festival de la India Espiritual. Se trata de una celebración abierta al público que propone acercarse a las tradiciones de ese país a través de la música, la danza y distintas actividades culturales.

Durante la jornada habrá espectáculos de danzas tradicionales, canto de mantras, yoga al aire libre, meditación y talleres de cocina ayurvédica. También funcionará un patio gastronómico saludable y habrá puestos de libros, indumentaria y objetos de decoración.

La actividad es gratuita y ofrece una alternativa diferente para quienes buscan combinar cultura, entretenimiento y propuestas al aire libre.

Cuándo: domingo 22, de 12 a 20.

Dónde: Plaza Francia, avenida del Libertador 1400, Recoleta.

Feria de Mataderos

Para quienes prefieren los planes vinculados con la cultura popular argentina, la Feria de Mataderos tendrá una programación especial durante el fin de semana largo. El tradicional encuentro porteño celebrará sus 40 años con dos jornadas dedicadas a las costumbres y expresiones culturales de distintas regiones del país.

Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos de folklore, presentaciones de grupos de danza, música en vivo, artesanías y puestos de gastronomía típica. La propuesta invita a recorrer uno de los espacios más representativos de las tradiciones nacionales sin pagar entrada.

Cuándo: domingo 22 y lunes 23, de 11 a 19.

Dónde: avenida de los Corrales y avenida Lisandro de la Torre, Mataderos.

Fugazzeta Fest

El Planetario Galileo Galilei será escenario de una nueva edición de Fugazzeta Fest, un festival gastronómico dedicado a uno de los clásicos de la cocina porteña. Durante dos jornadas, más de diez pizzerías ofrecerán distintas versiones de fugazzeta, fugazza y otras especialidades.

La propuesta también incluirá empanadas, postres, clases de cocina, actividades para chicos y música en vivo. Será una oportunidad para conocer diferentes propuestas gastronómicas y disfrutar de un encuentro al aire libre. La entrada es gratuita, aunque la comida y las bebidas se abonan en los puestos.

Cuándo: sábado 21 y domingo 22, de 11 a 21.

Dónde: Planetario Galileo Galilei, avenida Sarmiento y Belisario Roldán, Palermo.

Peña folklórica en la Usina del Arte

La música y las danzas tradicionales también tendrán su lugar durante el feriado. La Usina del Arte, en el barrio de La Boca, organizará una peña folklórica con clases abiertas de baile, musicalización y presentaciones en vivo.

La jornada contará con Rocío Ábalos como DJ, mientras que Eliana Rizzonelli y Fernando Aranda Martínez estarán a cargo de las clases de folklore, abiertas a quienes quieran aprender algunos pasos y sumarse a la celebración. Además, el grupo Quimera ofrecerá música en vivo con un repertorio de canciones populares argentinas.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, aunque la capacidad será limitada.