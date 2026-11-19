Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 11 a 21 h, el Planetario Galileo Galilei será el punto de encuentro para los amantes de la gastronomía local. Con entrada libre y gratuita, la Plaza Benjamín Gould recibirá la segunda edición de Fugazzeta, un evento que cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “Una porción de nuestra historia”.

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Sabores tradicionales y propuestas para gustos variados

La pizza estrella de la feria será la fugazzeta, pero los asistentes también podrán degustar pizzas de muzzarella y especialidades de la casa. El recorrido gastronómico reunirá a referentes históricos y modernos de distintos estilos: desde clásicos como Burgio (fundada en 1932) y Kentucky, hasta opciones a la parrilla como Morelia, propuestas romanas como Fare y versiones de masa madre en Roma del Abasto.

A la grilla se suman Fugazi, Salgado la Pizzería, La Pizzetería, Hot, Pizza y Café, Antonito, Crostita y Gino el Capo. Para completar el menú, habrá empanadas de Empanadaza y Las García, la clásica torta de ricota de Gino el Capo, café y chocolates de Abuela Goye, y helados en palito, incluyendo opciones sin TACC, de Guapaletas.

Pensado para disfrutar en familia, el festival combinará propuestas culinarias con clases abiertas de cocina de la mano de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), actividades infantiles a las 12:15 h con Amasaditos y demostraciones de pizza freestyle con el maestro pizzero Ezequiel Ortigoza a las 14:40 h. Además, la programación artística sumará música en vivo con el trío lírico Il Vento, integrado por cantantes del Teatro Colón, la banda de rock y pop La Reja, y un cierre sorpresa el domingo a las 18:45 h.

Fugazzeta, una feria de pizza en el Planetario. (Crédito de imagen: Gobierno de Buenos Aires)

El origen porteño de un ícono culinario

La relación de Buenos Aires con la pizza forma parte de su identidad cotidiana, y la fugazzeta, con su combinación infalible de masa, abundante cebolla y queso, representa una de las creaciones más genuinas de la cocina local. El festival nació en mayo de 2026 impulsado por Grupo Caminito y el gestor e investigador gastronómico Jorge D’Agostini, autor del libro La Boca, pizza, cocina, identidad, obra que rastrea las raíces de la pizza argentina y su estrecho vínculo con el histórico barrio portuario. Tras consolidarse en Palermo, la organización proyecta llevar esta celebración por distintos barrios porteños durante 2027.