Una muestra que cruza obras de arte, diseño de autor y música llega a San Telmo para empezar diciembre con una propuesta cultural en Buenos Aires y es un plan ideal para hacer un fin de semana, con entrada libre y gratuita. La artista argentina Laura Notari presentará Arte en Movimiento, un proyecto que reúne pinturas, prendas intervenidas, esculturas y objetos creados junto a diseñadores locales.
La apertura será el jueves 3 de diciembre de 2026 a las 19, con un DJ que musicalizará el recorrido. La exposición continuará hasta el sábado 5 de diciembre, de 16 a 20. Es un plan ideal para los amantes del arte, el diseño e incluso la moda. Si bien la entrada es gratis, es importante registrarse enviando un mail a info@lauranotari.com o al WhatsApp +31682211057.
Arte en Movimiento: qué se podrá ver en la muestra de San Telmo
El punto de partida de la exposición son las pinturas de Notari, que salen del lienzo para trasladarse a otras superficies y objetos. La propuesta reúne obras de gran formato con indumentaria, accesorios, calzado, luminarias y esculturas realizadas en colaboración con creadores argentinos.
Entre las piezas se encuentran prendas de alta costura junto a Valentina Musa, una escultura paramétrica desarrollada con César Faerman y trajes de baño creados con Eugenia Expósito, de Zociety Company. También participan Mariela Antonelli, de Soy Esto, con diseños de calzado; María José, de Gurru y Chaga, con luminarias de cerámica; y Alejandra Ruiz, con prendas intervenidas por la artista.
El recorrido incluye, además, la colección propia de indumentaria y accesorios de Notari, en la que sus obras pictóricas se plasman sobre distintas piezas de diseño.
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Una muestra atravesada por la experiencia de migrar
Laura Notari, radicada desde hace ocho años en los Países Bajos, es artista plástica, diseñadora y galerista. La exposición marca el inicio de su regreso al país y toma como inspiración la experiencia de vivir lejos del lugar de origen.
La propuesta vincula las capas y texturas de la pintura abstracta con las memorias y los contrastes culturales que atraviesan a quienes migran. “Mi arte nace en el cruce de fronteras y memorias para transformar cada superficie en un canal vivo que resuena con el movimiento de la vida”, expresa Notari en la gacetilla de la muestra.
Cuándo y dónde se presenta Arte en Movimiento
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Apertura: jueves 3 de diciembre de 2026, a las 19, con DJ en vivo.
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Visitas: la muestra permanecerá abierta hasta el sábado 5 de diciembre, de 16 a 20.
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Sede anunciada: Gallery 619, Carlos Calvo 619, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires.
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Consultas: para asistir fuera de la apertura, la organización solicita escribir a info@lauranotari.com o por WhatsApp al +316 82211057.