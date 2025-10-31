Mad Max: cómo ver en orden cronológico las películas de George Miller

"Mad Max: furia en el camino" (2015).

Desde el rugido inicial de los motores hasta el vasto desierto de acero y arena del futuro, la saga Mad Max ofrece una experiencia cinematográfica tan brutal como cautivante. Para disfrutarla en el mejor orden cronológico y entender cómo evoluciona ese universo posapocalíptico, te recomendamos este camino:

"Mad Max: más allá de la cúpula del trueno" (1985)

Mad Max - salvajes de la autopista (1979): la génesis de todo; ambientada en un futuro cercano, presenta al agente de la ley Max Rockatansky interpretado por Mel Gibson, quien se convierte en un vengador en un mundo en descomposición.

Mad Max 2: el guerrero de la carretera (1981): secuela directa que intensifica la supervivencia, las bandas motorizadas y la lucha por combustible. Mad Max 3: más allá de la cúpula del trueno (1985): última entrega oficial de la trilogía original. Max se adentra en nuevas comunidades y dinámicas de poder post-colapso. Furiosa: de la saga Mad Max (2024): este es una precuela y spin-off que explora los orígenes del personaje de Furiosa, interpretada por Anya Taylor‑Joy. Según declaraciones del propio director George Miller, la historia ocurre aproximadamente 15 años antes de la acción de Mad Max: Fury Road (2015).

Mad Max: furia en el camino (2015): aunque fue estrenada antes de Furiosa, en la cronología interna del universo tiene lugar tras ella. Maxwell Rockatansky (ahora interpretado por Tom Hardy) y Furiosa (Charlize Theron) se enfrentan al tirano Immortan Joe en medio de un paisaje derrumbado.



¿Hay nueva película de Mad Max en camino?

Sí, se prepara una nueva película de la saga de Mad Max, y fue Miller quien lo confirmó. Tras la premiere de Furiosa en 2024, Miller comentó que ya trabaja en otro guion para la continuidad de Mad Max. En sus propias palabras: “Tenemos otro guion … no sólo en mi cabeza, sino en forma de guion o al menos notas muy detalladas”.

El proyecto parece centrarse en lo que le pasó a Max antes de los eventos de Fury Road: “Escribimos lo que le pasó a Max en el año anterior a que lo encontremos en Fury Road”, dijo Miller. Si bien todavía no hay fecha de rodaje confirmada, la compañía detrás del franquicia y el propio Miller parecen entusiasmados con la idea.