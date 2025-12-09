Las 10 mejores películas del 2025, según la revista Time: por qué deberías verlas

Se termina el 2025 y comienzan los balances de fin de año para la industria del cine. En ese contexto, la reconocida revista Time compartió su listado con las mejores 10 películas del año. Desde comedias taquilleras, thrillers y hasta una producción hispano argentina, el ranking destacó producciones de todos los géneros.

Las 10 mejores películas del 2025, según la revista Time

La prestigiosa revista estadounidense cada año destaca a los mejores estrenos. Esta vez, fueron elegidos en el ranking dos producciones de Richard Linklater, director de Before Sunrise (1995), además de films que abarcan diferentes géneros y producciones de distintas partes del mundo.

1. Nouvelle Vague - Richard Linklater

Ambientada en Parín de 1959 y hecha en blanco y negro, la película sigue el caótico proceso creativo detrás de Sin aliento, el clásico de Jean-Luc Godard y revive figuras icónicas de la Nouvelle Vague. La revista valoró su originalidad y su homenaje al espíritu rebelde de la nueva ola francesa, considerándola como la gran producción cinematográficos del 2025.

2. El oficial y el espía - Dir. Roman Polanski

Basada en el histórico Caso Dreyfus. Narra cómo el coronel Picquart descubre que el capitán judío Alfred Dreyfus fue condenado injustamente por espionaje y se arriesga a exponer la verdad en medio de una red de corrupción militar y antisemitismo. Para la revista, la película pone en primer plano la valentía, la justicia y la integridad; es una obra “espléndidamente elaborada” que invita a reflexionar.

3. Blue Moon - Richard Linklater

Cuenta la historia del letrista Lorenz Hart durante una sola noche, luego del éxito de su ex socio compositor. Hart enfrenta la soledad, la nostalgia, la pérdida y acompañado por el alcohol y tratando de aceptar que su amigo siguió adelante sin él. Time destacó su sensibilidad, melancolía y a la “fantástica” actuación de Ethan Hawke. Se trata de una producción que combina drama, nostalgia y profundidad emocional.

4. Sentimental Value - Joachim Trier

Este drama familiar muestra la historia de dos hermanas y su padre —un director de cine ausente— se reencuentran tras la muerte de su madre, en la vieja casa familiar. Ese reencuentro trae al presente resentimientos, secretos, rencores y la necesidad de confrontar el pasado. La revista estadounidense la destacó porque examina con ternura y crudeza las complejidades de la vida familiar, el dolor, la culpa, los vínculos y lo que realmente sostiene una familia más allá de una casa o un apellido.

5. Peter Hujar’s Day- Ira Sachs

Basada en una conversación real de 1974 entre la escritora Linda Rosenkrantz y el fotógrafo Peter Hujar, la película reconstruye “un día cualquiera” en la vida del artista en el Nueva York bohemio — mezclando la cotidianidad con la sensibilidad, lo mundano con lo artístico. De acuerdo a Time tiene un tono “silenciosamente radiante” y capacidad para mostrar que el arte puede nacer de lo común, de los detalles de una vida cotidiana.

6. Roofman - Derek Cianfrance

Inspirada en hechos reales: sigue la vida de Jeffrey Manchester, un ladrón que robaba restaurantes McDonald’s entrando por los techos. Tras fugarse de prisión, intenta rehacer su vida, construir una nueva identidad, encontrar amor y estabilidad familiar. De acuerdo a Time, logra abordar con honestidad la crisis de la masculinidad, la búsqueda de redención y la fragilidad/aspiración de aquellos que intentan reconstruirse. La combinación de drama, comedia y reflexión la hace única.

7. Sinners - Ryan Coogler

En el Mississippi posterior a la Primera Guerra Mundial, dos hermanos gemelos tras sobrevivir a Chicago, regresan a su pueblo natal con sueños de abrir un juke joint. Pero cuando músicos blancos llegan a su puerta, la celebración se transforma en terror. La película mezcla horror, música, racismo y fantasmas.



8. The Mastermind - Kelly Reichardt

Situada en la Massachusetts de los años ’70, sigue a J.B. (interpretado por Josh O’Connor), un fracasado ladrón de arte que decide robar cuatro valiosas pinturas. Es un relato sobre fracaso, vacío existencial, decisiones erradas y culpa, con un aire de comedia amarga. De acuerdo a Time, esta producción muestra a un protagonista que es un “alma perdida” en búsqueda de algo y, aunque los espectadores no aprueben sus actos, pueden tener empatía con él.

9. Kill the Jockey - Luis Ortega

Dirigida por el argentino Luis Ortega, esta coproducción hispanoargentina cuenta la historia de Abril y Remo son dos jockeys que corren para un mafioso al que llaman Sirena. En su peor momento, Remo, adicto a las drogas, mata a un caballo de Sirena. Abril, además embarazada, deberá buscarlo y esconderlo para evitar la inevitable represalia El film mezcla erotismo y elementos surrealistas. Es una obra provocadora y visualmente atractiva.

10. One of Them Days - Lawrence Lamont

En esta comedia dos mujeres jóvenes en Los Ángeles (interpretadas por Keke Palmer y SZA) necesitan juntar $1.500 dólares el mismo día para pagar el alquiler. Desesperadas, recurren a vender sangre, revender ropa de beneficencia y otras estrategias cómicas, mientras enfrentan la precariedad y el miedo al desalojo. Es divertida, caótica, pero también refleja realidades duras, para Time logra transmitir esperanza: “Milagrosamente te hacen sentir mejor con todo", señalaron.