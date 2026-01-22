Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026 en Argentina: ¿En qué plataformas están?

En cuanto al streaming, cinco de las nominadas están accesibles tras su paso por cines.

Con la ceremonia del Oscar 2026 programada para el domingo 15 de marzo, la carrera por las estatuillas está más caliente que nunca. Tras anunciarse las nominaciones, los estudios y plataformas de streaming intensificaron sus campañas para captar la atención del público y asegurar votos. La votación en la Academia cerró el 5 de marzo, lo que dejó apenas diez días para que los espectadores argentinos puedan disfrutar de las películas candidatas antes del gran evento.

Desde ahora y hasta mediados de marzo, diez películas compiten por la estatuilla mayor y se encuentran disponibles para el público local. En las salas de cine se pueden ver Bugonia, nominada también en guion adaptado, mejor actriz para Emma Stone y mejor partitura original; Marty Supremo, que acumula nominaciones en mejor actor para Timothée Chalamet, dirección, guion original, casting, fotografía, diseño de producción, vestuario y edición; y Valor sentimental, candidata a mejor película internacional, con varias nominaciones actorales y técnicas.

Netflix y más: ¿Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película?

En cuanto a las plataformas digitales, cinco de las nominadas están accesibles tras su paso por cines: Una batalla tras otra y SInners (Pecadores) en HBO Max; Frankenstein y Sueños de trenes (la única que se estrenó directamente en streaming) en Netflix; y F1: la película en Apple TV. Dos títulos aún no estrenados son Hamnet, que llegará a los cines argentinos el 5 de febrero, y la brasileña El agente secreto, con estreno previsto para el 26 de febrero.

Más allá del rubro principal, otras películas nominadas también están disponibles en Argentina. En la categoría de mejor película internacional, además de El agente secreto y Valor sentimental, se suman Fue solo un accidente, del iraní Jafar Panahi, que compite por Francia y sigue en cartel; y la española Sirât, que se estrenará el próximo jueves 29 de febrero. La única sin fecha confirmada es The Voice of Hind Rajab, de Túnez.

En las categorías actorales, la gran sorpresa fue la nominación de Kate Hudson a mejor actriz protagonista por Song Sung Blue: sueño inquebrantable, película que todavía se puede ver en salas por al menos una semana más. En la terna de actrices de reparto, Amy Madigan destaca por su papel en La hora de la desaparición, disponible en HBO Max.

Por el lado de las películas animadas, Las guerreras del K-pop (Netflix) y Elio (Disney+) están accesibles en streaming, mientras que Zootopia 2 continúa en cartelera. La franco-belga Arco, producida por Natalie Portman, se estrenará el 5 de febrero. En tanto, Amélie et la métaphysique des tubes aún no tiene fecha de estreno en Argentina.

En las categorías técnicas, Avatar: fuego y cenizas compite en efectos visuales y diseño de vestuario y fue la película más vista del último fin de semana en salas. Además, A través del fuego está disponible en Apple TV. En maquillaje y peinado, La máquina se puede alquilar en Prime Video y La hermanastra fea estará disponible desde el viernes 23 en Mubi.

En la categoría de mejor canción original, el favorito es “Golden”, el pegadizo tema de Las guerreras del K-pop. También compite “Highest 2 Lowest” del film de Spike Lee Del cielo al infierno, disponible en Apple TV.

Finalmente, los documentales nominados, que históricamente tenían poca llegada al público local, este año están al alcance de todos gracias a las plataformas. Se pueden ver The Alabama Solution (HBO Max), Come See Me in the Good Light (Apple TV), La vecina perfecta (Netflix), Todas las habitaciones vacías (Netflix), Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud (HBO Max) y The Devil Is Busy (HBO Max).