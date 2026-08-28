La película que muestra el lado B de Grindr: sexo exprés, ansiedad y soledad

A metros de distancia, la ópera prima de Tadeo Pestaña Caro.

El cineasta salteño Tadeo Pestaña Caro debuta como director con A metros de distancia, una comedia dramática que explora la soledad, la ansiedad y la búsqueda de validación afectiva en la era de las aplicaciones de citas. La película sigue a Santiago, un joven de 20 años que recorre Buenos Aires durante una noche mientras busca encuentros, conexiones y algo que parece estar siempre a pocos metros, pero que nunca termina de alcanzar. “Es una película crítica de la comunidad gay”, remarcó el cineasta en una entrevista exclusiva con El Destape Web.

A través de una mirada crítica sobre la cultura del hook-up, los vínculos fugaces y la vida digital en aplicaciones de citas y encuentros sexuales como Grindr, Pestaña Caro construye un retrato de una generación atravesada por el deseo, la incertidumbre y la necesidad de sentirse reconocida. Entre matches, conversaciones que se extinguen y encuentros que no llegan a convertirse en vínculos reales, A metros de distancia propone preguntarse qué sucede cuando la promesa de cercanía permanente de las aplicaciones termina profundizando la sensación de soledad.

¿Cuánto de tu historia personal con los vínculos hay en la película?

- Es una historia que tiene bastante de biográfica, pero no solo de cosas que me pasaron a mí sino también a mis amigos gays y a la gente que me rodeaba en el momento en que escribí la película. Lo que se ve en A metros de distancia es un tipo de vínculos y búsquedas que, en algún momento, me interesaron y que están atravesados por una aplicación como forma de entender un panorama de qué posibilidades tenías de tener una cita o sexo una noche.

Tuve varias citas por Grindr en las cuales rápidamente me encontraba en espacios íntimos con desconocidos y tenía que ir hacia el sexo en tres o cuatro movimientos. Hay algo de lo express que tiene que ser todo que también supone muchas incomodidades: no saber qué preguntar, qué no preguntar, en qué momento se activa, quién busca a quién. Hay todo un lenguaje corporal-físico que está exento de las aplicaciones.

Tadeo Pestaña Caro, director de A metros de distancia.

Es un modo de relacionarse un poco violento… En la película se ve eso, en la acumulación de frustraciones del protagonista.

- La aplicación, como toda herramienta, la podés usar para bien o para mal. Es más cómo uno se predispone a utilizarlas. Creo que en Grindr hubo algo del entusiasmo de su salida hace 10 años y de cómo permitía, de alguna forma, virtualizar la cultura del hook-up que sucedía más en boliches y bares, que no nos permitió ver las complejidades que puede tener en el día a día. Sobre todo cuando uno tiene casi un mercado libre de cuerpos en el teléfono. Y eso trajo posibilidades y también trajo formas de esconderse.

¿Cómo por ejemplo…?

- Es muy fácil en la aplicación rechazar a alguien, así como lo es también desear a alguien.

¿Ves tu película como “anti Grindr”?

- No, para nada.

Lo pregunto porque puede ser una lectura posible. La historia es un manifiesto de la contracara de la app: genera ansiedad, rechazos…

- Hay algo de eso, sí. Sucede que es mucho más fácil bloquear a alguien que decirle “no tengo ganas” o “no me pinta”. Hay toda una cultura del ghosting muy presente en la manera de vincularse que propone la app, pero también es cierto que mucha gente aprendió a vincularse a través de las aplicaciones. Todos beboteamos o mandamos fotos desde un celular, pero no es tan fácil hacerlo en la vida real.

Fotograma de A metros de distancia, la ópera prima de Tadeo Pestaña Caro.

¿Cuántos años tenés?

- 30.

Sos de la generación que aprendió a vincularse por estas apps.

- 100%. Te diría que aprendí a vincularme por Internet y los foros, donde me sentía libre de explorar todo un lenguaje que en ese entonces era novedoso y donde caímos todos los de mi generación. Yo creo que ahí radica la preocupación de la película, que es mostrar la vida de este personaje de 20 años que no se sabe vincular con la gente y la única forma que encuentra para hacerlo es a través de una aplicación que lo deja una y otra vez en la misma situación de aislamiento.

Está emocionalmente roto.

- Busca afecto en una aplicación donde no existe ese lenguaje, porque al mercado no le sirve para vender.

¿Cambió tu percepción de la app después de haber hecho la película?

- Sí, no tengo ni uso Grindr ahora. Siento que ya no soy esa persona de antes. Mi quiebre fue el momento en que me di cuenta que lo único que me generaba ese tipo de aplicaciones era presentarme como una novedad para seducir a otro… hasta que me cansé.

A metros de distancia puede verse los jueves 3 y 10 de septiembre a las 21 horas en el Cine Arte Cacodelphia (Roque Sáenz Peña 1150, CABA).