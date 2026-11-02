La película de Matt Dillon que volvió a Netflix y se metió en el Top 10 a más de una década de su estreno

Estrenada en 2009 y protagonizada por Matt Dillon, Asalto al camión blindado vuelve a Netflix como una de las películas más vistas de la plataforma.

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En Argentina, la producción ocupó el noveno puesto del ranking semanal correspondiente al período del 19 al 25 de octubre, mientras que a nivel global llegó al tercer lugar entre las de habla inglesa, con 4,2 millones de visualizaciones.

Con una duración de 88 minutos, Asalto al camión blindado fue dirigida por Nimród Antal y cuenta con un elenco que reúne a figuras como Laurence Fishburne, Jean Reno y Columbus Short.

¿De qué trata Asalto al camión blindado, el nuevo éxito global de Netflix?

La historia sigue a Ty Hackett, un exmilitar que comienza a trabajar en una empresa de transporte de caudales para mantener a su familia. Allí se reencuentra con Mike Cochrane, quien le propone participar en un robo millonario.

Aunque al principio rechaza la oferta, las dificultades económicas lo llevan a reconsiderar su decisión. El plan parece sencillo, pero la aparición de un testigo inesperado altera los acontecimientos y pone en riesgo a todos los involucrados.

A partir de entonces, Ty deberá decidir si continúa con el asalto o si intenta impedir que la situación termine de la peor manera.

Dirigida por Nimród Antal y escrita por James V. Simpson, Asalto al camión blindado combina acción y suspenso en una historia atravesada por la ambición, la lealtad y los límites que cada personaje está dispuesto a cruzar.

Ficha técnica de Asalto al camión blindado