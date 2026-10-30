Estrenos de Netflix en noviembre 2026: las series y películas que llegan

"El niño", una producción de el País Vasco. (Crédito de foto: Netflix)

Noviembre llega cargado de grandes expectativas a Netflix, que se prepara para una emocionante temporada ofreciendo a sus suscriptores una variada y atractiva selección de series, películas y documentales ideales para disfrutar. El servicio de streaming, que es líder en contenidos, refuerza su amplio catálogo con propuestas frescas, producciones originales muy esperadas y títulos para toda la familia durante las próximas semanas.

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"El cuerpo". (Crédito de foto: Netflix)

Tres estrenos destacados para noviembre en Netflix

Bass X Machina: programada para el día 3 de noviembre, esta vibrante y colorida serie de animación promete revolucionar las pantallas con una propuesta visual única y una acción trepidante que enganchará sin remedio desde el inicio a todos los fervientes amantes del género.

El cuerpo: disponible desde el día 11 de noviembre, este estreno de ficción explora los recovecos más oscuros de la intriga y el absoluto misterio, consolidándose desde ya como uno de los títulos más atrapantes de este mes.

El Niño: llega el 27 de noviembre, un potente y conmovedor drama que aborda una profunda historia humana. Mariaje y Nicasio, una madre y un abuelo deben enfrentar el duelo después de perder a un ser querido. Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu.

Lista completa de estrenos en Netflix

3 de noviembre Bass X Machina (serie de animación) Mike Tyson: Return of the Mike (documental)

4 de noviembre Anestesia (película) Desaparecida: Natalee Holloway (serie documental) Ninho: La fama no vale la pena (documental) La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (drama)

5 de noviembre Al norte del norte (temporada 2) Palomas Negras (temporada 2) Diwali con corazón (película) Alta gama: El caso relojes (documental) Policías en actuación (serie) Un poco de compañía antes de morir (drama) ¡Vaya numerito! (comedia)



6 de noviembre Palacio (serie) Desprotegida: El crimen de Pazos (documental) Un amor posible (drama)

9 de noviembre La casa de perritos de Doozie (serie infantil) Un buen abogado (serie)

10 de noviembre La última lágrima antes de reír (película) El plan del diablo (temporada 3)

11 de noviembre Avedon (documental) El cuerpo (estreno) La ley de Alicia (estreno) El claroscuro (estreno) Góspel de Navidad (drama)

12 de noviembre La emperatriz (temporada 3) El intercambio navideño (comedia) Allen (ciencia ficción)

13 de noviembre El crimen de Pazos (estreno) Heartland (thriller)

18 de noviembre Gordon (miniserie argentina) Guardaespaldas por Navidad (comedia)

