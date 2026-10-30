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Estrenos de Netflix en noviembre 2026: las series y películas que llegan

Netflix prepara los estrenos para noviembre de 2026 y trae títulos de diferentes partes del mundo. Te contamos cuándo llegan.

30 de octubre, 2026 | 09.43
El niño

Noviembre llega cargado de grandes expectativas a Netflix, que se prepara para una emocionante temporada ofreciendo a sus suscriptores una variada y atractiva selección de series, películas y documentales ideales para disfrutar. El servicio de streaming, que es líder en contenidos, refuerza su amplio catálogo con propuestas frescas, producciones originales muy esperadas y títulos  para toda la familia durante las próximas semanas.

"El cuerpo". (Crédito de foto: Netflix)

Tres estrenos destacados para noviembre en Netflix

  • Bass X Machina: programada para el día 3 de noviembre, esta vibrante y colorida serie de animación promete revolucionar las pantallas con una propuesta visual única y una acción trepidante que enganchará sin remedio desde el inicio a todos los fervientes amantes del género.

  • El cuerpo: disponible desde el día 11 de noviembre, este estreno de ficción explora los recovecos más oscuros de la intriga y el absoluto misterio, consolidándose desde ya como uno de los títulos más atrapantes de este mes.

  • El Niño: llega el 27 de noviembre, un potente y conmovedor drama que aborda una profunda historia humana. Mariaje y Nicasio, una madre y un abuelo deben enfrentar el duelo después de perder a un ser querido. Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu.

Lista completa de estrenos en Netflix

  • 3 de noviembre

    • Bass X Machina (serie de animación)

    • Mike Tyson: Return of the Mike (documental)

  • 4 de noviembre

    • Anestesia (película)

    • Desaparecida: Natalee Holloway (serie documental)

    • Ninho: La fama no vale la pena (documental)

    • La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (drama)

  • 5 de noviembre

    • Al norte del norte (temporada 2)

    • Palomas Negras (temporada 2)

    • Diwali con corazón (película)

    • Alta gama: El caso relojes (documental)

    • Policías en actuación (serie)

    • Un poco de compañía antes de morir (drama)

    • ¡Vaya numerito! (comedia)

MÁS INFO

  • 6 de noviembre

    • Palacio (serie)

    • Desprotegida: El crimen de Pazos (documental)

    • Un amor posible (drama)

  • 9 de noviembre

    • La casa de perritos de Doozie (serie infantil)

    • Un buen abogado (serie)

  • 10 de noviembre

    • La última lágrima antes de reír (película)

    • El plan del diablo (temporada 3)

  • 11 de noviembre

    • Avedon (documental)

    • El cuerpo (estreno)

    • La ley de Alicia (estreno)

    • El claroscuro (estreno)

    • Góspel de Navidad (drama)

  • 12 de noviembre

    • La emperatriz (temporada 3)

    • El intercambio navideño (comedia)

    • Allen (ciencia ficción)

  • 13 de noviembre

    • El crimen de Pazos (estreno)

    • Heartland (thriller)

  • 18 de noviembre

    • Gordon (miniserie argentina)

    • Guardaespaldas por Navidad (comedia)

MÁS INFO

  • 19 de noviembre

    • Los altruistas (estreno)

  • 20 de noviembre

    • Hermanastras (animación)

    • Las disculpas de Vicentina (drama)

  • 23 de noviembre

    • Barrio Sésamo (serie de animación)

  • 25 de noviembre

    • Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra (drama bélico)

  • 26 de noviembre

    • Fool Night (serie de animación)

    • Las esposas cazadoras (temporada 2)

  • 27 de noviembre

    • Quasimodo (drama)

    • El niño (drama)

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