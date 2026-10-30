Estrenos de Netflix en noviembre 2026: las series y películas que llegan

Noviembre llega cargado de grandes expectativas a Netflix, que se prepara para una emocionante temporada ofreciendo a sus suscriptores una variada y atractiva selección de series, películas y documentales ideales para disfrutar. El servicio de streaming, que es líder en contenidos, refuerza su amplio catálogo con propuestas frescas, producciones originales muy esperadas y títulos para toda la familia durante las próximas semanas.
Tres estrenos destacados para noviembre en Netflix
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Bass X Machina: programada para el día 3 de noviembre, esta vibrante y colorida serie de animación promete revolucionar las pantallas con una propuesta visual única y una acción trepidante que enganchará sin remedio desde el inicio a todos los fervientes amantes del género.
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El cuerpo: disponible desde el día 11 de noviembre, este estreno de ficción explora los recovecos más oscuros de la intriga y el absoluto misterio, consolidándose desde ya como uno de los títulos más atrapantes de este mes.
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El Niño: llega el 27 de noviembre, un potente y conmovedor drama que aborda una profunda historia humana. Mariaje y Nicasio, una madre y un abuelo deben enfrentar el duelo después de perder a un ser querido. Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu.
Lista completa de estrenos en Netflix
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3 de noviembre
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Bass X Machina (serie de animación)
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Mike Tyson: Return of the Mike (documental)
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4 de noviembre
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Anestesia (película)
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Desaparecida: Natalee Holloway (serie documental)
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Ninho: La fama no vale la pena (documental)
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La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (drama)
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5 de noviembre
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Al norte del norte (temporada 2)
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Palomas Negras (temporada 2)
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Diwali con corazón (película)
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Alta gama: El caso relojes (documental)
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Policías en actuación (serie)
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Un poco de compañía antes de morir (drama)
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¡Vaya numerito! (comedia)
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6 de noviembre
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Palacio (serie)
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Desprotegida: El crimen de Pazos (documental)
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Un amor posible (drama)
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9 de noviembre
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La casa de perritos de Doozie (serie infantil)
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Un buen abogado (serie)
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10 de noviembre
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La última lágrima antes de reír (película)
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El plan del diablo (temporada 3)
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11 de noviembre
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Avedon (documental)
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El cuerpo (estreno)
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La ley de Alicia (estreno)
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El claroscuro (estreno)
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Góspel de Navidad (drama)
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12 de noviembre
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La emperatriz (temporada 3)
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El intercambio navideño (comedia)
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Allen (ciencia ficción)
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13 de noviembre
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El crimen de Pazos (estreno)
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Heartland (thriller)
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18 de noviembre
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Gordon (miniserie argentina)
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Guardaespaldas por Navidad (comedia)
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19 de noviembre
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Los altruistas (estreno)
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20 de noviembre
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Hermanastras (animación)
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Las disculpas de Vicentina (drama)
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23 de noviembre
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Barrio Sésamo (serie de animación)
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25 de noviembre
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Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra (drama bélico)
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26 de noviembre
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Fool Night (serie de animación)
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Las esposas cazadoras (temporada 2)
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27 de noviembre
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Quasimodo (drama)
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El niño (drama)
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