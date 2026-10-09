Paul McCartney recordó a John Lennon en el día de su cumpleaños con una foto que emociona a los fans.

Paul McCartney volvió a recordar a John Lennon con un mensaje breve, pero cargado de significado. Este 9 de octubre, fecha en la que el músico británico habría cumplido años, el ex Beatle publicó una fotografía de ambos durante la década del 60 y le dedicó unas palabras que atravesaron generaciones de fanáticos: “¡¡Feliz cumpleaños, Johnny!! – Paul”.

{{{htmlAmp}}}

La imagen, tomada en plena época de la Beatlemanía, muestra a los dos músicos juntos, aparentemente en un estudio de grabación. El gesto recuperó la memoria de una amistad que cambió para siempre la historia del rock y dio origen a algunas de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos.

El homenaje llegó, además, en un momento particular para McCartney, que recientemente presentó The Boys of Dungeon Lane, un álbum de carácter personal en el que vuelve sobre sus recuerdos de infancia y adolescencia en Liverpool. El disco conecta con una etapa fundamental de su vida, cuando conoció a Lennon y comenzó a construir una sociedad musical que trascendió al propio grupo.

John Lennon y Paul McCartney: el encuentro que cambió la historia del rock

La historia de los Beatles comenzó a tomar forma el 6 de julio de 1957, cuando McCartney y Lennon se conocieron durante una celebración en la parroquia de St. Peter, en Woolton, un barrio de Liverpool. Por entonces, Lennon tenía 16 años y lideraba The Quarrymen, una banda que se presentó durante aquella fiesta popular. McCartney, que tenía 15, había asistido junto a su compañero de escuela Ivan Vaughan, quien lo presentó al joven músico.

El futuro integrante de los Beatles quedó impresionado por la personalidad de Lennon y por la música que interpretaba junto a su grupo. Después de la presentación, ambos conversaron y compartieron algunas canciones de referentes del rock and roll de la época, como Eddie Cochran, Gene Vincent y Little Richard.

McCartney también sorprendió a Lennon por sus habilidades musicales y su capacidad para tocar la guitarra. Aquel primer encuentro sentó las bases de una relación creativa que, con el tiempo, se convertiría en una de las sociedades de composición más influyentes de la música popular.

La historia de los Beatles comenzó a tomar forma el 6 de julio de 1957, cuando McCartney y Lennon se conocieron durante una celebración en la parroquia de St. Peter, en Woolton.

Décadas más tarde, Paul recordó la impresión que le causó escuchar a The Quarrymen durante aquella jornada. Según relató, quedó maravillado con la música que salía de los altavoces y destacó especialmente la presencia de Lennon dentro de la banda.

La relación entre Lennon y McCartney fue mucho más que una sociedad artística. Juntos escribieron canciones que definieron el sonido de los Beatles y acompañaron la transformación cultural de los años 60. Aunque sus diferencias personales y musicales se profundizaron hacia el final de la banda, el vínculo entre ambos continúa siendo uno de los capítulos centrales de su historia.

Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, en Nueva York, a los 40 años. Desde entonces, su obra y su figura permanecen como una referencia para músicos y oyentes de distintas generaciones.