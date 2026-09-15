Paul McCartney, músico, sobre el estado anímico: "La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra"

Considerado unánimemente como una de las personalidades más influyentes de la música de los siglos XX y XXI, Paul McCartney trasciende la historia por haber sido uno de los pilares de The Beatles. Tras la separación de la mítica banda de Liverpool, el artista no se detuvo: fundó Wings junto a Linda y desarrolló una inabarcable carrera en solitario que le valió decenas de discos, múltiples premios Grammy, un Óscar a la mejor banda sonora adaptada y el título de Sir otorgado por la Corona británica.
Hoy, a sus 84 años, su vigencia artística sigue intacta. Acaba de lanzar The Boys of Dungeon Lane, su decimoctavo álbum solista, un material que el propio cantautor describe íntimamente como "una colección de recuerdos nunca antes compartidos".
McCartney sigue recurriendo a su vasta experiencia y a su pasado como la principal fuente de inspiración creativa. Una de las muestras más claras de esta introspección literaria se encuentra en Blackbird Singing: Poems and Lyrics, 1965-1999, el primer volumen de poemas y letras que editó en abril de 2011. En esas páginas, el músico dejó una reflexión que desarma la visión tradicional sobre el sufrimiento: "La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal. La muerte no es muerte. Es la vida que ha saltado desde un acantilado alto".
Lejos de entender el dolor emocional como un estado puramente negativo o destructivo, el británico lo reinterpreta como una prolongación de la alegría, una emoción que logra conservar su esencia primaria incluso cuando se tiñe de pérdida o de nostalgia. De manera similar, asocia el llanto directamente con la risa, y plantea que el fallecimiento no es un punto final definitivo, sino más bien una continuidad audaz de la propia existencia.
Las mejores frases de Paul McCartney
A lo largo de sus décadas de exposición pública, el bajista y compositor ha dejado definiciones memorables sobre la fama, la industria, sus compañeros y su filosofía de vida. Algunas de las citas más destacadas incluyen:
- Sobre el optimismo: "Soy un eterno optimista. No importa cómo de dura se ponga la vida, siempre hay una luz en algún lugar. Puede que el cielo esté nublado, pero con tan solo ver un poco de azul eso ya me hace seguir".
- Sobre sus inicios: "No me metí en la música para conseguir un trabajo. Me metí en la música para evitar un trabajo y conseguir muchas chicas".
- Sobre el amor: "Al final, el amor que recibes es igual al amor que haces".
- Sobre la dinámica Beatle: "La cosa es que realmente somos la misma persona. Somos cuatro partes de una".
MÁS INFO
- Sobre el mito del dinero: "Alguien me dijo 'pero Los Beatles son antimaterialistas'. Eso es un gran mito. John y yo solíamos sentarnos literalmente y decir 'vamos a escribir una piscina'".
- Sobre los animales: "Se puede juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales".
- Sobre la inspiración: "Tampoco es raro que los escritores miren hacia atrás. Porque esa es tu fuente de recursos. (...) Pero con los escritores no hay nada malo con la melancolía. Es un color importante en la escritura".
- Sobre su rol en la banda: "Ninguno de nosotros quería ser el bajista. En nuestras mentes era el tipo gordo que siempre tocaba en la parte trasera".