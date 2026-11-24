Basada en la exitosa serie de novelas distópicas escritas por Suzanne Collins, la franquicia cinematográfica de Los juegos del hambre se consolidó como uno de los fenómenos culturales más importantes de las últimas décadas. Ambientada en la nación postapocalíptica de Panem, la historia explora la opresión política, la desigualdad social y la manipulación mediática a través de una cruel competencia televisada, donde jóvenes de distintos distritos deben luchar a muerte.

{{{htmlAmp}}}

A lo largo de seis entregas estrenadas entre 2012 y 2026, la saga contó con Gary Ross para la película inaugural, mientras que Francis Lawrence asumió las cinco producciones restantes, dotando al universo de una identidad visual oscura y vivaz, a la vez.

Katniss y Peeta en "Los juegos del hambre". (Crédito de foto: Lionsgate)

La historia de Panem sin saltos temporales

Con el reciente estreno de su segunda precuela a las salas de cine, surge la idea de maratonear la franquicia según la línea temporal real de los acontecimientos en lugar de su fecha de estreno. Para comprender la evolución del régimen del Capitolio desde sus orígenes hasta la rebelión, este es el orden cronológico:

Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (2023): ambientada 64 años antes de la trilogía original, retrata la juventud de Coriolanus Snow y los décimos Juegos del Hambre, mostrando cómo el evento comenzó a transformarse en un espectáculo televisivo. Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha (2026): situada 24 años antes de la historia de Katniss, narra el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, donde un adolescente Haymitch Abernathy sobrevive a una arena letal con el doble de tributos habituales. Los juegos del hambre (2012): marca el inicio de la trama principal con los 74.º Juegos, donde Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria en lugar de su hermana y desafía las reglas junto a Peeta Mellark. Los juegos del hambre: en llamas (2013): poco tiempo después, los vencedores son obligados a regresar a la arena en el Tercer Vasallaje de los Veinticinco, encendiendo la chispa de la insurrección en los distritos. Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 1 (2014): Katniss se refugia en el oculto Distrito 13 y se convierte en el símbolo propagandístico de la resistencia contra el Capitolio. Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 2 (2015): el desenlace de la guerra civil, con los rebeldes marchando hacia la capital para derrocar definitivamente a Snow.

El futuro de "Los juegos del hambre"

Respecto al futuro de la franquicia, Suzanne Collins ha señalado en diversas entrevistas que solo regresa al universo de Panem cuando encuentra una temática política o filosófica relevante para desarrollar, por lo que no hay nuevas novelas ni películas anunciadas oficialmente tras este estreno, dejando abierta la puerta a su inspiración literaria.