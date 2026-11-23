Estrenada en cines en noviembre de 2026 bajo la dirección de Francis Lawrence y basada en la novela de Suzanne Collins, Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha retrocede 24 años antes de la historia de Katniss Everdeen, para narrar los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. La trama sigue a Haymitch Abernathy (Joseph Zada) en el día de su cumpleaños, cuando es enviado a una arena que duplica la cantidad habitual de tributos junto a compañeros del Distrito 12 como Maysilee Donner (Mckenna Grace), Louella McCoy y Wyatt Callow. Allí, el protagonista intenta sabotear el sistema del Capitolio y formar alianzas mientras enfrenta una competencia letal manipulada por el poder.

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La última escena de "Amanecer en la cosecha"

El desenlace de la cinta muestra que ganar la arena no significa escapar de la represalia del Capitolio. En el tramo final de los Juegos, Haymitch logra sobrevivir a su última rival, Silka, cuando el hacha que ella le arroja rebota contra el campo de fuerza de la arena y la mata. Aunque el joven intenta destruir la infraestructura del escenario y dar un golpe simbólico contra la tiranía, el Capitolio edita la transmisión para borrar su rebeldía y presentarlo bajo una luz egoísta.

Al regresar al Distrito 12, la venganza del presidente Coriolanus Snow (Ralph Fiennes) cae sobre su entorno: encuentra a su madre y a su hermano menor muertos tras el incendio de su casa, y poco después pierde a su pareja, Lenore Dove (Whitney Peak), tras consumir dulces envenenados. Devastado, Haymitch se aísla y se hunde en el alcohol mientras cumple su condena anual como mentor, aunque un impulso de Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons) mantiene latente la resistencia.

En la última escena, un salto temporal posterior a Sinsajo reúne a Woody Harrelson como el Haymitch adulto junto a Katniss y Peeta, celebrando que ya no hay más Cosechas y con Haymitch sentado junto a los gansos en paz.

"Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha". (Crédito de foto: Lionsgate)

"Los juegos del hambre": más historias, más saga

La historia queda cerrada en su arco temporal inmediato y emocional, ya que conecta directamente con los acontecimientos de la tetralogía original y culmina en un epílogo posterior al final de la rebelión. Sobre el futuro cinematográfico, Lionsgate ha señalado que no habrá nuevas películas de Los juegos del hambre sin que antes exista un nuevo libro escrito por Suzanne Collins, por lo que la franquicia queda a la espera de que la autora decida retomar el universo de Panem.