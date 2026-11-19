El pasado de uno de los personajes más conocidos de Los juegos del hambre llega a la pantalla grande. Amanecer en la cosecha, la nueva película basada en el universo creado por Suzanne Collins, se estrena en los cines argentinos el jueves 19 de noviembre. Todo lo que hay que saber para disfrutar el sangriento regreso a Panem.

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La historia retrocede 24 años respecto de la primera película y sigue a Haymitch Abernathy cuando todavía es un joven del Distrito 12. Antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, deberá enfrentar una edición excepcionalmente cruel de los Juegos: la número 50, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La película empieza en la mañana de la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, el momento en que el Capitolio selecciona a los jóvenes que deberán competir en la arena. Para esa edición especial, la regla cambia: cada distrito tiene que entregar el doble de tributos.

Según la sinopsis oficial, el relato transcurre dos décadas antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss. La nueva entrega vuelve así sobre un personaje que los espectadores ya conocieron como sobreviviente y mentor, pero desde un momento anterior, cuando todavía debe atravesar los Juegos que marcarán su vida.

La historia también permite regresar a una de las preguntas centrales de la saga: qué ocurre cuando el poder convierte la violencia en un espectáculo y obliga a los distritos a participar. En ese contexto, las alianzas y las decisiones dentro de la arena se vuelven parte de una lucha que excede la supervivencia individual.

Un nuevo Haymitch y el regreso de Francis Lawrence

Joseph Zada interpreta al joven Haymitch, el personaje al que Woody Harrelson dio vida en las películas originales. Lo acompañan Mckenna Grace como Maysilee Donner y Whitney Peak, junto a un elenco que reúne a Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Maya Hawke, Glenn Close, Kieran Culkin y Elle Fanning, entre otros.

Algunos intérpretes encarnan versiones más jóvenes de figuras conocidas por el público. Culkin interpreta al presentador Caesar Flickerman y Fanning a Effie Trinket. Fiennes, en tanto, asume el papel del presidente Coriolanus Snow. La dirección está a cargo de Francis Lawrence, quien ya había trabajado en En llamas, las dos partes de Sinsajo y Balada de pájaros cantores y serpientes.

Cuántas películas tiene Los juegos del hambre y cuáles conviene ver antes de la nueva

Con Amanecer en la cosecha, la saga cinematográfica suma seis películas: las cuatro entregas originales, una precuela estrenada en 2023 y la nueva película. La nueva historia transcurre antes de la aventura de Katniss, por lo que no es necesario haber visto todas las películas anteriores para seguir su punto de partida. Sin embargo, para llegar con más contexto sobre Haymitch y el funcionamiento de los Juegos, estas son las más útiles:

Los juegos del hambre (2012): presenta Panem, el sistema de selección de tributos y a Haymitch como mentor de Katniss y Peeta. Es la mejor puerta de entrada para reconocer quién será el protagonista de la precuela en el futuro.

presenta Panem, el sistema de selección de tributos y a Haymitch como mentor de Katniss y Peeta. Es la mejor puerta de entrada para reconocer quién será el protagonista de la precuela en el futuro. Los juegos del hambre: En llamas (2013): profundiza en las reglas de los Vasallajes de los Veinticinco y en el pasado de Haymitch. Es la más directamente vinculada con la edición de los Juegos que recupera la nueva película.

Quienes quieran completar la historia de Katniss pueden seguir con Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014) y Sinsajo – Parte 2 (2015). Por su parte, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023) es otra precuela: se sitúa antes de Amanecer en la cosecha y aporta contexto sobre un joven Coriolanus Snow, aunque tampoco es indispensable para empezar por la nueva entrega.