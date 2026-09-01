Nuevas entradas y fecha para Andrés Calamaro en el Movistar Arena 2026: precios y cuándo toca

Andrés Calamaro volvió a demostrar el alcance de su convocatoria y sumó una nueva función en Buenos Aires. Después de agotar ocho presentaciones en el Movistar Arena en menos de un año, el músico confirmó un noveno show para el 30 de octubre, impulsado por la demanda de sus seguidores.

{{{htmlAmp}}}

La nueva fecha forma parte de Como Cantor, la gira con la que el artista recorre canciones fundamentales de su trayectoria y algunos de los grandes clásicos del rock argentino. La serie de conciertos en el Movistar Arena ya tiene agotadas las funciones del 26 y 27 de mayo, 3 y 8 de junio y 20 de octubre.

Andrés Calamaro en el Movistar Arena: cuándo toca

La nueva función de Andrés Calamaro será el viernes 30 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. El show se suma a las ocho funciones que el artista ya agotó en el estadio durante los últimos meses. De esta manera, Calamaro alcanzará nueve presentaciones en el mismo escenario, una cifra que da cuenta de la magnitud de la convocatoria que mantiene el músico argentino.

La nueva presentación estará incluida en el tour Como Canto. Ese nombre surge de una de las citas más reconocidas del Martín Fierro. El concepto pone el foco en el canto como forma de expresión y como punto de encuentro entre el artista y su público.

Entradas para Andrés Calamaro: cuándo comienza la venta

La preventa exclusiva para clientes con tarjetas Banco Macro Visa comenzará el miércoles 2 de septiembre a las 16 horas. Durante esta instancia, quienes accedan con tarjetas de crédito Banco Macro Visa podrán comprar sus entradas y disfrutar de seis cuotas sin interés.

La venta general comenzará el jueves 3 de septiembre a las 16 horas, momento desde el cual estarán habilitados todos los medios de pago. También continuará disponible el beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro Visa.

Andrés Calamaro.

La venta se realizará exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

¿Cuánto salen las entradas para Calamaro?

Por el momento, la información oficial difundida para el anuncio de la nueva fecha no especifica los precios de las entradas para el show del 30 de octubre.

Los valores deberían conocerse al momento de habilitarse la venta o cuando el Movistar Arena publique el detalle de las localidades disponibles. Por eso, quienes quieran comprar deberán estar atentos al inicio de la preventa del miércoles 2 de septiembre a las 16.

La expectativa no es menor: las ocho funciones anteriores fueron agotadas y la incorporación de una novena fecha se produjo justamente por la demanda del público.

La gira “Como Cantor” y el presente de Calamaro

La nueva presentación en Buenos Aires forma parte de un recorrido que llevó a Calamaro por distintos puntos de Argentina y la región. El tour comenzó con fechas en Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de una presentación en Montevideo.

El repertorio recupera canciones centrales de la carrera del músico, con una banda en vivo que acompaña una propuesta centrada en la voz, las canciones y el vínculo directo con el público.

La actualidad de Calamaro se apoya así en un repertorio que atraviesa generaciones. Después de más de cuatro décadas de carrera, el artista vuelve a Buenos Aires con una serie de shows agotados que confirma la vigencia de uno de los nombres centrales de la música argentina.