No está en Netflix: dónde ver en documental que dirigió C Tangana y es tendencia en el mundo

Un documental dirigido por C. Tangana es tendencia en plataformas digitales desde su llegada a MUBI Argentina. Se trata de La guitarra flamenca de Yerai Cortés, una producción que coloca en el centro de la escena a uno de los músicos más virtuosos y singulares de la nueva generación del flamenco, cuya trayectoria comenzó a llamar la atención del medio antes de que su propio nombre se volviera masivo.

El proyecto audiovisual nació a partir del fuerte impacto que causó la destreza instrumental y el recorrido de Yerai en el propio Antón Álvarez (C. Tangana). Decidido a registrar el proceso de composición y grabación del nuevo trabajo de estudio del guitarrista, el rodaje tomó un rumbo diferente para adentrarse en la historia familiar del músico.

De esta manera, el filme trasciende la estructura habitual del documental musical para transformarse en un relato íntimo sobre el dolor, la memoria, la identidad y el poder del arte para resignificar las vivencias personales. La película tuvo un paso destacado por el circuito internacional tras su exhibición en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2024, trayectoria que luego se consolidó con la obtención del Premio Goya a Mejor Película Documental y el reconocimiento de la crítica especializada.

Asimismo, la obra sirve como plataforma para retratar la posición clave de Yerai Cortés en la escena contemporánea. El artista ha logrado ganarse el respeto de las casas y familias más tradicionales del género, mientras colabora de manera constante con referentes de la vanguardia musical española, logrando un equilibrio entre la ortodoxia del flamenco y la búsqueda de nuevos sonidos.

Yerai Cortes: La Guitarra Flamenca.

El documental de tres capítulos que arrasa en Netflix

La docuserie Los asesinatos de Idaho se ubicó entre las producciones más vistas de Netflix a poco de su lanzamiento. A lo largo de tres entregas, la propuesta aborda el crimen de cuatro alumnos universitarios ocurrido en noviembre de 2022 en la ciudad de Moscow, un hecho que tuvo un fuerte impacto en la sociedad estadounidense.

Para estructurar el relato, la entrega utiliza material de archivo, grabaciones de las fuerzas de seguridad y testimonios de allegados, periodistas y familiares de las víctimas. La narrativa repasa las distintas etapas de una investigación que concentró la atención de los medios internacionales durante meses, hasta la captura y resolución judicial del culpable.