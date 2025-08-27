Quiénes son los hermanos de Nicki Nicole: cómo se llaman y cuántos tiene

Tras alcanzar la fama en 2019, Nicki Nicole se convirtió en una de las artistas argentinas más reconocidas del género urbano en todo el mundo. La cantante ha dicho en diferentes ocasiones que su familia ha tenido un rol esencial en su carrera. ¿Quiénes son sus hermanos?

El rol clave de la familia de Nicki Nicole en su carrera: cuántos hermanos tiene

Nicole Denise Cucco, más conocida como Nicki Nicole, es hoy una de las voces más influyentes de la música urbana en Latinoamérica. Nació en Rosario, Argentina, y alcanzó notoriedad en 2019 con el sencillo Wapo Traketero y llegó a trabajar con figuras internacionales de renombre como Bizarrap, Duki, Trueno, Rauw Alejandro y Christina Aguilera.

A pesar de la fama, la artista siempre destacó en entrevistas que su familia fue un pilar fundamental en su carrera musical. La actual novia del futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, nunca olvidó sus raíces y menos a sus seres queridos, que la han acompañado desde sus primeros pasos en la música, como sus padres Liliana y Sergio.

La cantante rosarina no es hija única, sino que tiene tres hermanos: Micaela, Kevin y Guido, con quienes mantiene una relación cercana y afectuosa. Muchas veces, Nicki Nicole ha compartido en redes sociales diferentes actividades que comparte con su familia, como viajes y salidas a la cancha con Guido, con quien parece tener una relación más cercana por la edad. En diferentes ocasiones, la artista ha mostrado sus reuniones con su hermano, principalmente yendo a ver a Newell’s Old Boys.

Al compartir fotos de su familia en redes sociales, ha llamado la atención el gran parecido físico que comparte con su hermana Micaela, a pesar de que se llevan diez años. La artista, que cumplió recientemente 25 años, es muy parecida a su hermana mayor y la diferencia de edad ni se nota.

De los cuatro hermanos Cucco, Kevin, el mayor, es el más reservado. Suele aparecer en pocas fotos junto a sus hermanos, pero elige la privacidad. Sin embargo, durante la cuarentena junto a Guido fueron quienes ayudaron a Nicki Nicole a grabar Colocao. Los jóvenes se pusieron las cámaras al hombro y siguieron a su pequeña hermana en la aventura de crear un videoclip que hoy tiene millones de visualizaciones en YouTube. Por eso, y mucho más, los fans de la cantante rosarina saben que la familia de Nicki Nicole ocupa un lugar fundamental en la vida de la cantante que hoy brilla en todo el mundo.