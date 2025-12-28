EN VIVO
Netflix

Vuelve un clásico: la icónica serie de Campanella que está disponible en Netflix

La plataforma de streaming suma la miniserie Vientos de agua que fue protagonizada por Héctor Alterio. De qué se trata.

28 de diciembre, 2025 | 16.07

Netflix sumó a su catálogo una serie de Juan José Campanella: Vientos de agua. Se trata de una producción argentino-española del 2006 que fue furor en la televisión argentina y que ahora se puede revivir en la plataforma de streaming. 

La serie llega a la plataforma a pocos días de la muerte de Héctor Alterio -quien fue uno de los protagonistas junto a su hijo Ernesto- y se entiende como un homenaje al actor español. La producción cuenta con 13 episodios y aborda de cerca la migración. 

De qué se trata Vientos de agua, la serie de Campanella que se sumó a Netflix

Vientos de agua sigue la historia de José Olaya, un joven minero español que decide abandonar su país y migrar a Argentina en 1934, escapando de la situación política complicada previa a la Guerra Civil. La trama compara la historia de José con el presente de su hijo, Ernesto Olaya, un arquitecto argentino que se muda a España sin su familia para ganar plata en medio de la crisis de 2001.

La serie retrata los desafios y el desarraigo que enfrentan los migrantes

Así, logra unir dos épocas distintas emparejadas por la migración y rasgos que se repiten a pesar del paso del tiempo. La historia no solo muestra la difícil adaptación de los recién llegados a países extranjeros, como la dificultas para ejercer su propia profesión, sino también el desarraigo y la tristeza al querer volver a casa mientras se habita un país con una cultura diferente.

La serie es un homenaje de Campanella a su abuelo, oriundo de Asturias, aunque no replica hechos de su historia familiar personal. Se trata de una coproducción de Pol-Ka (Argentina) y Telecinco (España), con la colaboración de 100 Bares Producciones, la productora de Campanella.

El rodaje se realizó hace más de 20 años en sitios de Buenos Aires, Asturias y Madrid. Tras ser un éxito en la televisión argentina, donde alcanzó 11 puntos de rating, ahora está disponible en Netflix.

MÁS INFO

¿Cómo se compone el elenco?

Además de Héctor y Ernesto Alterio, el elenco está formado por una nómina de grandes actores argentinos y españoles. Algunos de ellos son:

  • Eduardo Blanco
  • Pablo Rago
  • Giulia Michelini
  •  Angie Cepeda
  •  Silvia Abascal
  •  Rubén Ochandiano
    Protagonizada por Eduardo Blanco, Héctor y Ernesto Alterio, la serie llega poco tiempo después de la muerte del icónico actor español

     
  • Claudia Fontán
  • Caterina Murino
  • Marta Etura
  • Valeria Bertuccelli
  • Iván Hermes
Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas