Vuelve un clásico: la icónica serie de Campanella que está disponible en Netflix

Netflix sumó a su catálogo una serie de Juan José Campanella: Vientos de agua. Se trata de una producción argentino-española del 2006 que fue furor en la televisión argentina y que ahora se puede revivir en la plataforma de streaming.

La serie llega a la plataforma a pocos días de la muerte de Héctor Alterio -quien fue uno de los protagonistas junto a su hijo Ernesto- y se entiende como un homenaje al actor español. La producción cuenta con 13 episodios y aborda de cerca la migración.

De qué se trata Vientos de agua, la serie de Campanella que se sumó a Netflix

Vientos de agua sigue la historia de José Olaya, un joven minero español que decide abandonar su país y migrar a Argentina en 1934, escapando de la situación política complicada previa a la Guerra Civil. La trama compara la historia de José con el presente de su hijo, Ernesto Olaya, un arquitecto argentino que se muda a España sin su familia para ganar plata en medio de la crisis de 2001.

La serie retrata los desafios y el desarraigo que enfrentan los migrantes

Así, logra unir dos épocas distintas emparejadas por la migración y rasgos que se repiten a pesar del paso del tiempo. La historia no solo muestra la difícil adaptación de los recién llegados a países extranjeros, como la dificultas para ejercer su propia profesión, sino también el desarraigo y la tristeza al querer volver a casa mientras se habita un país con una cultura diferente.

La serie es un homenaje de Campanella a su abuelo, oriundo de Asturias, aunque no replica hechos de su historia familiar personal. Se trata de una coproducción de Pol-Ka (Argentina) y Telecinco (España), con la colaboración de 100 Bares Producciones, la productora de Campanella.

El rodaje se realizó hace más de 20 años en sitios de Buenos Aires, Asturias y Madrid. Tras ser un éxito en la televisión argentina, donde alcanzó 11 puntos de rating, ahora está disponible en Netflix.

¿Cómo se compone el elenco?

Además de Héctor y Ernesto Alterio, el elenco está formado por una nómina de grandes actores argentinos y españoles. Algunos de ellos son: