Para morirse de risa: Francella, Morán y Brandoni en la serie más graciosa para ver el fin de semana en Netflix

Netflix sigue sumando éxitos a su catálogo; en esta oportunidad, la nueva estrella entre los usuarios del gigante del streaming es una serie de comedia argentina: El hombre de tu vida. Este clásico protagonizado por Guillermo Francella y Mercedes Morán, junto a Luis Brandoni y un reparto estelar, se consagró como uno de los preferidos antes de que termine el año.
Este último fin de semana de diciembre es ideal para descansar y disfrutar de una serie como El hombre de tu vida, que garantiza risas y, también, momentos dulces. Dirigida por Juan José Campanella y Marcela Guerty, esta producción de dos temporadas se estrenó en el 2011 y rápidamente se volvió un éxito en la televisión argentina.
De qué trata El hombre de tu vida
La historia de El hombre de tu vida sigue a Hugo Bermúdez, interpretado por Guillermo Francella: un hombre común, padre dedicado de un adolescente, que atraviesa una crisis personal marcada por el desempleo y los golpes emocionales de la mediana edad. En ese momento de vulnerabilidad acepta sumarse, casi a regañadientes, a un curioso emprendimiento ideado por su prima Gloria (Mercedes Morán), una agencia que promete conseguir la pareja ideal a quienes estén dispuestos a pagar por el servicio.
El problema es que sobran clientas y faltan candidatos, por lo que Hugo se convierte en el “comodín” del negocio: debe encarnar distintos estereotipos masculinos según los deseos de cada mujer, presentarse a las citas y lograr que el encanto inicial se transforme en desencanto. Sin embargo, cada encuentro trae consigo una historia íntima distinta que lo interpela y lo empuja a involucrarse más de la cuenta. Así, mientras ayuda a otras personas a enfrentar sus frustraciones amorosas, Hugo también se ve obligado a revisar sus propias heridas, en una serie que alterna situaciones desopilantes con momentos de profunda humanidad.
Reparto de El hombre de tu vida
El hombre de tu vida está protagonizada por Guillermo Francella y Mercedes Morán, pero cuenta con un reparto mucho más amplio, con grandes actores y actrices, como Luis Brandoni, que dan vida a los personajes de esta historia. Ellos son:
- Guillermo Francella como Hugo Bermúdez: hombre común y padre abnegado que, en plena crisis personal y laboral, descubre un talento inesperado para interpretar distintos estereotipos masculinos al trabajar en una agencia de citas, un rol que lo enfrenta tanto a las historias ajenas como a sus propios fantasmas emocionales.
- Mercedes Morán como Gloria Pinotti: prima de Hugo y creadora del emprendimiento amoroso, una mujer de carácter fuerte, pragmática y sarcástica, que impulsa el negocio mientras lidia con una vida sentimental caótica.
- Luis Brandoni como el Padre Francisco: sacerdote que se convierte en guía espiritual, confidente y amigo de Hugo, ayudándolo a atravesar sus dilemas éticos y afectivos a lo largo de la serie.
- Tupac Larriera como Franco Bermúdez: hijo adolescente de Hugo, sensible y tímido, que atraviesa los cambios propios de la pubertad mientras mantiene un vínculo muy estrecho con su padre y con Gloria.
- Germán Kraus como Román Urquijo: amante de Gloria, casado e incumplidor serial de sus promesas de separación, cuya presencia genera constantes tensiones con Hugo.
- Malena Pichot como Silvina Muñoz: profesora de Ciencias Sociales de Franco, exigente y comprometida, que despierta el interés amoroso de Hugo, aunque su relación se ve atravesada por obstáculos personales y contextuales.