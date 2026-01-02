Qué películas ver en Netflix en enero 2026: el TOP 10 de las más vistas

Enero de 2026 es un mes ideal para ponerse al día con el cine desde casa y Netflix apuesta fuerte con una selección variada de películas que combinan grandes estrenos, animación para toda la familia, thrillers intensos y clásicos modernos. Con opciones para todos los gustos, la plataforma propone títulos perfectos tanto para maratones veraniegas como para una noche tranquila frente a la pantalla. A continuación, una guía con las mejores películas disponibles en Netflix para ver durante enero.

"El caballero de la noche", uno de los grandes estrenos en Netflix.

El gran diluvio. Esta impactante producción coreana de ciencia ficción y desastre natural sitúa su historia en un futuro marcado por una inundación global. Más allá del despliegue visual, la película se centra en los lazos humanos, la supervivencia y las decisiones extremas frente a una catástrofe sin precedentes.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out. La nueva entrega de la saga creada por Rian Johnson vuelve a poner al detective Benoit Blanc en el centro de un caso oscuro y sofisticado. Con un elenco estelar y giros constantes, la película renueva el encanto del policial clásico con una mirada moderna.

Super Mario Bros: La película. La adaptación animada del mítico videojuego es una de las opciones más elegidas para ver en familia. Humor, acción y nostalgia se combinan en una aventura colorida que conquistó tanto a chicos como a adultos.

Los Croods 2. La secuela de la exitosa película animada expande el universo prehistórico con nuevos personajes y situaciones. Una historia dinámica que aborda el choque cultural, el cambio y la convivencia, sin perder ritmo ni humor.

Las guerreras k-pop. Esta propuesta animada fusiona música, fantasía y acción con la estética del k-pop. Pensada para el público joven, destaca por su energía, sus canciones pegadizas y un mensaje de empoderamiento y trabajo en equipo.

Pacto de fuga. Un thriller cargado de tensión que sigue a personajes obligados a colaborar para escapar de una situación límite. La película avanza a ritmo sostenido, con giros que mantienen el suspenso hasta el final.

El Grinch. Ideal para extender el espíritu festivo, esta versión animada del clásico personaje de Dr. Seuss combina humor y ternura en una historia sobre la importancia de la empatía y la comunidad.

Deseo de matar. Acción directa y polémica en este relato de venganza urbana que propone un debate incómodo sobre la justicia por mano propia.

El caballero de la noche. Considerada una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, la obra de Christopher Nolan sigue vigente gracias a su tono oscuro y a la inolvidable interpretación de Heath Ledger como el Guasón.