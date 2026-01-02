Qué películas ver en Netflix en enero 2026: el TOP 10 de las más vistas

Enero de 2026 es un mes ideal para ponerse al día con el cine desde casa y Netflix apuesta fuerte con una selección variada de películas que combinan grandes estrenos, animación para toda la familia, thrillers intensos y clásicos modernos. Con opciones para todos los gustos, la plataforma propone títulos perfectos tanto para maratones veraniegas como para una noche tranquila frente a la pantalla. A continuación, una guía con las mejores películas disponibles en Netflix para ver durante enero.
Las mejores películas para ver en Netflix en verano
-
El gran diluvio. Esta impactante producción coreana de ciencia ficción y desastre natural sitúa su historia en un futuro marcado por una inundación global. Más allá del despliegue visual, la película se centra en los lazos humanos, la supervivencia y las decisiones extremas frente a una catástrofe sin precedentes.
-
Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out. La nueva entrega de la saga creada por Rian Johnson vuelve a poner al detective Benoit Blanc en el centro de un caso oscuro y sofisticado. Con un elenco estelar y giros constantes, la película renueva el encanto del policial clásico con una mirada moderna.
-
Super Mario Bros: La película. La adaptación animada del mítico videojuego es una de las opciones más elegidas para ver en familia. Humor, acción y nostalgia se combinan en una aventura colorida que conquistó tanto a chicos como a adultos.
-
Los Croods 2. La secuela de la exitosa película animada expande el universo prehistórico con nuevos personajes y situaciones. Una historia dinámica que aborda el choque cultural, el cambio y la convivencia, sin perder ritmo ni humor.
-
Las guerreras k-pop. Esta propuesta animada fusiona música, fantasía y acción con la estética del k-pop. Pensada para el público joven, destaca por su energía, sus canciones pegadizas y un mensaje de empoderamiento y trabajo en equipo.
-
Pacto de fuga. Un thriller cargado de tensión que sigue a personajes obligados a colaborar para escapar de una situación límite. La película avanza a ritmo sostenido, con giros que mantienen el suspenso hasta el final.
-
El Grinch. Ideal para extender el espíritu festivo, esta versión animada del clásico personaje de Dr. Seuss combina humor y ternura en una historia sobre la importancia de la empatía y la comunidad.
-
Deseo de matar. Acción directa y polémica en este relato de venganza urbana que propone un debate incómodo sobre la justicia por mano propia.
-
El caballero de la noche. Considerada una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, la obra de Christopher Nolan sigue vigente gracias a su tono oscuro y a la inolvidable interpretación de Heath Ledger como el Guasón.
-
Asesinato en Mónaco. Un policial elegante ambientado en uno de los enclaves más exclusivos de Europa, ideal para quienes disfrutan de misterios clásicos con glamour.