Estos sos los mejores K-dramas del 2025.

La icónica revista de noticias estadounidense Time publicó el ranking de los mejores K-dramas de 2025. La mayoría de las producciones puede verse en Netflix.

La nómina liderada por una producción dirigida por Kim Won-suk, donde bajo una suerte de tributo a las generaciones pasadas, sigue la historia de vida y amor de Oh Ae-sun y Yang Gwan-sik, dos jóvenes que crecen juntos en la Isla de Jeju, Corea del Sur, desde la década de 1950 hasta etapas posteriores de su vida.

Los tres mejores K-dramas de 2025, según la revista Time

3) El juego del calamar Temporada 3

La tercera temporada de “El Juego del Calamar” retoma el universo de la exitosa serie surcoreana y profundiza en las consecuencias del macabro sistema de juegos que convirtió la desesperación económica en espectáculo.

Lejos de limitarse a repetir la fórmula, la nueva entrega amplía el foco y se pregunta qué ocurre cuando la violencia deja marcas que no desaparecen con el final de la competencia. La historia vuelve a girar en torno a personas endeudadas y marginadas que son atraídas por una promesa de dinero fácil, pero esta vez el relato pone mayor énfasis en las estructuras que sostienen el juego y en quienes lo observan desde el poder.

Para la revista Time, El Juego del Calamar en su tercera entrega se negó a eludir las conclusiones más despreciables del capitalismo. "Que nos ofreciera alguna esperanza en el proceso se sintió más como un regalo que como una garantía", sentenció.

Disponible en Netflix.

2) Amor de antaño

La historia sigue a una joven adulta que, tras atravesar una crisis personal y laboral, se ve obligada a regresar a su ciudad natal. Esta decisión no solo implicará enfrentar recuerdos que creía superados, sino también reencontrarse con un amor del pasado que dejó huellas profundas.

A medida que avanza la trama, la serie alterna el presente con momentos clave de la juventud de los protagonistas, revelando cómo un vínculo intenso se quebró por miedos, malas elecciones y silencios prolongados. El conflicto central se erige en torno a la posibilidad de reconstruir lo que alguna vez fue, en un contexto donde ambos personajes ya no son los mismos y cargan con nuevas responsabilidades.

“Amor de antaño” se apoya entonces en una narración íntima, donde los diálogos y los gestos mínimos tienen un rol fundamental. El relato evita el melodrama excesivo y apuesta por una mirada realista sobre el amor, la madurez y el perdón.

Disponible en Viki.

1) Cuando la vida te da mandarinas

“Cuando la vida te da mandarinas” se presenta como una comedia dramática que combina humor cotidiano y sensibilidad emocional para contar una historia de resiliencia. La trama sigue a una mujer que, tras una serie de fracasos personales y laborales, hereda un pequeño campo de mandarinas en un pueblo donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Lo que comienza como una obligación incómoda se transforma, poco a poco, en una oportunidad para reconstruir su vida.

A lo largo de los episodios, la protagonista se enfrenta a los desafíos de administrar el lugar, convivir con vecinos tan entrañables como impredecibles y revisar decisiones que marcaron su pasado. El campo no solo funciona como escenario, sino también como metáfora: cultivar requiere paciencia, cuidado y aceptar que no todo depende del esfuerzo propio. En ese proceso, surgen nuevos vínculos, amistades inesperadas y la posibilidad de un amor que aparece sin buscarse.

“Cuando la vida te da mandarinas” apuesta así por un tono cálido, con diálogos ágiles y situaciones reconocibles. Evita los golpes bajos y prefiere construir emoción desde lo simple, resaltando el valor de los pequeños cambios. Más que ofrecer respuestas cerradas, propone una mirada optimista sobre los giros inesperados de la vida y recuerda que, incluso en los momentos menos planeados, siempre es posible encontrar un nuevo comienzo.

Disponible en Netflix.