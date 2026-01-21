Las mejores 5 miniseries de ciencia ficción para ver en Netflix un fin de semana

Las miniseries se han convertido en una de las grandes apuestas de Netflix: historias cerradas, potentes y pensadas para verse en pocos días. Ideales para quienes buscan tramas intensas sin el compromiso de varias temporadas durante varios años para seguir la historia, estas producciones combinan calidad narrativa, grandes actuaciones y temas actuales. A continuación, una selección de cinco de las mejores miniseries disponibles en la plataforma para disfrutar durante un fin de semana.

Maniac (2018). Protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, es una miniserie ambiciosa de ciencia ficción. La historia sigue a dos desconocidos que participan en un ensayo farmacéutico experimental que promete curar cualquier trauma psicológico. A partir de allí, la serie se sumerge en mundos imaginarios, recuerdos distorsionados y realidades alternativas. Con una estética retrofuturista y una narrativa arriesgada, es una propuesta ideal para quienes buscan algo distinto, introspectivo y visualmente impactante.

Bebé reno (2024). Basada en hechos reales y creada por su propio protagonista, Richard Gadd, esta miniserie se convirtió en una de las más comentadas del año. El relato explora una relación de acoso que comienza de manera aparentemente inofensiva y deriva en una espiral de manipulación, trauma y obsesión. Cruda, incómoda y profundamente humana, la serie se destaca por su honestidad brutal y por poner en primer plano temas como la vulnerabilidad emocional y los límites del consentimiento.

Eric (2024). Ambientada en el Nueva York de los años 80, Eric está protagonizada por Benedict Cumberbatch en el papel de un padre desesperado por la desaparición de su hijo. Mientras la investigación avanza, el personaje se apoya en un monstruo imaginario: Eric, como forma de canalizar el dolor y la culpa. La miniserie combina drama psicológico, thriller y crítica social, abordando temas como la paternidad, la marginalidad y la violencia urbana.

Bronca (2023). Con Ali Wong y Steven Yeun al frente, Bronca es una miniserie que parte de un incidente cotidiano: una pelea de tránsito. Ese hecho mínimo desata una guerra personal cargada de resentimiento, frustraciones y conflictos internos. Con humor negro y momentos de gran tensión emocional, la serie reflexiona sobre la ira contenida, la presión social y las expectativas culturales, logrando un retrato tan incómodo como fascinante.