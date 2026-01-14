¿Habrá temporada 2 de "En fuga", la serie de Netflix? Todo lo que se sabe

Ellie de Lange protagoniza "En fuga", la miniserie.

Netflix vuelve a apostar fuerte por el suspenso con En fuga, una serie que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma. Basada en la novela homónima de Harlan Coben, la ficción combina misterio, drama familiar y crimen en una trama que mantiene la tensión desde el primer episodio y no da respiro hasta el final.

La historia se centra en Simon, un padre de familia cuya vida se rompe cuando su hija adolescente desaparece sin dejar rastros. Durante meses, la familia convive con la incertidumbre, el dolor y las preguntas sin respuesta, hasta que un hecho inesperado vuelve a sacudirlo todo: Simon cree reconocer a su hija en un parque, en circunstancias inquietantes y muy alejadas de la vida que llevaba antes. Ese reencuentro, lejos de traer alivio, abre la puerta a una cadena de acontecimientos cada vez más oscuros.

A partir de ese momento, En fuga está cargada de giros. La trama incorpora un presunto secuestro, vínculos con el mundo de las drogas, desapariciones encadenadas y un crimen violento que convierte al propio Simon en sospechoso.

¿Habrá segunda temporada de "En fuga"?

Por el momento, Netflix no confirmó oficialmente una segunda temporada. La serie fue concebida como una miniserie cerrada, algo habitual en las adaptaciones de Harlan Coben, donde la historia principal encuentra una resolución clara. Sin embargo, el enorme éxito de audiencia y el interés sostenido en redes sociales mantienen abierta la posibilidad de una continuación, ya sea con nuevos personajes o con otra historia dentro del mismo universo narrativo. Como ocurrió con otras producciones del autor, todo dependerá de la respuesta del público y de la estrategia de la plataforma.

James Nesbitt en la miniserie "En fuga".

Los temas abordados en la serie

El miedo a la pérdida familiar y la desesperación ante una desaparición.

Los secretos familiares y las consecuencias de lo no dicho.

La adolescencia , la vulnerabilidad y la manipulación.

La culpa , la sospecha y el límite entre proteger y encubrir.

La desconfianza hacia las apariencias y las vidas “perfectas”.

En fuga construye un relato donde nadie es completamente inocente y cada revelación cambia el sentido de la historia. Con un ritmo ágil, clima opresivo y una historia que interpela desde lo emocional, la miniserie se consolida como una producción muy comentada y una alta recomendación para los amantes del thriller.