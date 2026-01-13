Reparto de "Machos Alfa", la serie de Netflix: elenco y lista de actores

Elenco principal de "Machos Alfa".

Machos Alfa se ha convertido en uno de los fenómenos de comedia más comentados de Netflix en los últimos años. Estrenada el 30 de diciembre de 2022, esta serie española creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor, ofrece una mirada satírica y renovadora sobre los desafíos de las masculinidades en el siglo XXI.

La premisa gira en torno a cuatro amigos de alrededor de 40 años que, al verse superados por los cambios sociales y el auge del empoderamiento femenino, deben enfrentar la pérdida de sus privilegios y reevaluar su lugar en una sociedad más igualitaria. Con un estilo de humor ácido y situaciones cotidianas cargadas de reflexión, la serie plantea cuestiones sobre identidad, roles tradicionales y adaptación emocional para los varones.

Reparto principal de "Machos Alfa"

Fernando Gil interpreta a Pedro, uno de los amigos centrales que lucha por adaptarse a la nueva realidad social.

Fernando Gil.

Gorka Otxoa da vida a Santiago “Santi” Peralta, el amigo que intenta interpretar el mundo moderno con resultados hilarantes.

Gorka Otxoa.

Fele Martínez juega el papel de Luis, otro de los integrantes del grupo que atraviesa crisis personales y amorosas.

Fede Martínez.

Raúl Tejón interpreta a Raúl, aportando tanto humor como momentos de introspección.

Raúl Tejón.

María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego y Raquel Guerrero completan el elenco con personajes femeninos que desafían, complementan o equilibran las visiones de los protagonistas.

Cuatro temporadas y futuro de la serie

Hasta el momento, Machos Alfa tiene cuatro temporadas disponibles en Netflix. La cuarta entrega se estrenó el 9 de enero de 2026 y consta de seis episodios que continúan explorando la crisis existencial de estos hombres entre cambios culturales, relaciones modernas y situaciones absurdas con tono humorístico.

La serie fue renovada oficialmente para una quinta temporada antes del lanzamiento de la cuarta, un indicio claro del interés de Netflix por continuar la historia. Los creadores han señalado que, si bien aún no se han anunciado fechas ni detalles de producción, la plataforma confía en el proyecto gracias a su recepción positiva por parte del público y la crítica.

Machos Alfa provoca risas y debates sobre cómo los hombres se redefinen en tiempos de cambio, y se convierten en un punto de referencia para hablar de diversidad de experiencias masculinas en la ficción contemporánea.