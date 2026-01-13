Oppenheimer es el filme del 2023 que arrasa en Netflix.

Un filme biográfico que arrasó en taquillas en 2023 está disponible dentro del catálogo de Netflix y se encuentra en el ranking de lo más visto de la plataforma. La película en cuestión es Oppenheimer, un largometraje que combina suspenso y drama, obligatorio de ver para los fans del cine ya que recibió el Óscar a Mejor Película.

El filme fue escrito y dirigido por Christopher Nolan, quien también asumió la producción junto a Emma Thomas y Charles Roven. La historia se apoya en American Prometheus, la reconocida biografía publicada en 2005 por Kai Bird y Martin J. Sherwin, y recorre la trayectoria de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que tuvo un rol decisivo en el Proyecto Manhattan y en la creación de las primeras bombas nucleares, hecho que dio inicio a la era atómica en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Cillian Murphy encarna al científico protagonista, acompañado por Emily Blunt en el papel de Katherine “Kitty” Oppenheimer, su esposa. Matt Damon interpreta al general Leslie Groves, responsable militar del proyecto, mientras que Robert Downey Jr. da vida a Lewis Strauss, una figura clave de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. El reparto se completa con un destacado elenco coral que incluye a Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek y Kenneth Branagh.

Sinopsis de Oppenheimer

En 1926 J. Robert Oppenheimer, un joven de 22 años que cursaba su doctorado, atraviesa momentos de ansiedad y nostalgia mientras realiza sus estudios con el físico experimental Patrick Blackett en el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. En un acto de frustración hacia Blackett, Oppenheimer coloca una manzana envenenada, casi provocando un accidente cuando el físico visitante Niels Bohr estuvo a punto de comerla.

Escena de Oppenheimer.

Posteriormente, Oppenheimer completa su doctorado en física en la Universidad de Göttingen, en la entonces República de Weimar, donde entabla una relación profesional con el renombrado físico teórico Werner Heisenberg. Al regresar a Estados Unidos, busca fomentar el desarrollo de la física cuántica en el país y comienza su carrera académica como profesor en la Universidad de California en Berkeley y en el Instituto de Tecnología de California (Caltech).

Elenco completo de Oppenheimer