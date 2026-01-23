Dura solo 1 hora y media: el documental sobre Fangio para emocionarse en Netflix el fin de semana.

Argentina parió a una de las máximas leyendas del automovilismo internacional: Juan Manuel Fangio. El piloto oriundo de Balcarse fue cinco veces campeón de la Fórmula 1, llevando a lo más alto la bandera nacional, y bicampeón en el Turismo Carretera, que por aquellos años, 1940 y 1941, se competía en ruta. Hoy, Netflix alberga en su catálogo una película documental que traza un recorrido por el camino de Fangio, perfecta para ver el fin de semana.

La película en cuestión es Fangio: el hombre que domaba las máquinas, una producción argentina estrenada en 2020 que combina emoción, archivo histórico y testimonios de primer nivel. Con una duración de 1 hora y 30 minutos, se presenta como una opción ideal para disfrutar durante el fin de semana, especialmente tras la actividad automovilística nacional e internacional del sábado y domingo. El documental no solo repasa los logros deportivos del quíntuple campeón, sino que también pone el foco en su personalidad, su temple y la forma en la que entendía las carreras en una era dominada por el peligro y la incertidumbre.

Netflix tiene en su catálogo una película documental de Juan Manuel Fangio.

De qué trata Fangio: el hombre que domaba las máquinas

Fangio: el hombre que domaba las máquinas es un documental del 2020 dirigido por Francisco Macri, hijo del ex presidente Mauricio Macri. La historia sigue a Juan Manuel Fangio durante la década de 1950 y cómo fue que conquistó los cinco campeonatos que lo convirtieron en una de las máximas leyendas de la Fórmula 1 y el automovilismo internacional y argentino.

El documental se enriquece con el testimonio de grandes figuras del automovilismo mundial, quienes analizan el impacto de Fangio en la historia de la Fórmula 1, su inteligencia estratégica y su capacidad para leer las carreras. Entre los entrevistados se encuentran Fernando Alonso, Jackie Stewart, Mika Häkkinen, Alain Prost, Toto Wolff, Nico Rosberg y Hans Herrmann, además de referentes argentinos como Carlos Reutemann y Horacio Pagani. También se incluye la voz del propio Juan Manuel Fangio, quien aporta una mirada íntima y reflexiva sobre su carrera y su forma de entender el automovilismo.

A lo largo de Fangio: el hombre que domaba las máquinas, el espectador se sumerge en una época dorada de la Fórmula 1, marcada por autos indomables, circuitos improvisados y una relación directa entre el piloto y la máquina. Fangio aparece retratado como un corredor meticuloso, inteligente y respetado por sus rivales, capaz de ganar con diferentes escuderías y de adaptarse a contextos muy distintos sin perder competitividad. Esa versatilidad es una de las claves que explican por qué, décadas después de su muerte, sigue siendo considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos.