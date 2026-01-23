La película que mezcla humor, aventura y una lectura irónica ideal para cerrar la semana

Netflix sumó en su catálogo de enero 2026 una de las producciones dirigidas por Pierre Morel que mezcla humor, aventura y una lectura irónica ideal para cerrar la semana: Héroe por encargo. Estrenado en 2023, el filme apuesta por una fórmula conocida: un exsoldado con mala suerte laboral acepta un trabajo aparentemente sencillo y termina atrapado en una crisis geopolítica que lo supera. Sin embargo, fiel a su estilo, Morel no busca reinventar el género, sino ofrecer entretenimiento directo, con guiños satíricos y un protagonista que combina golpes con desconcierto.

¿De qué se trata Héroe por encargo?

La historia gira en torno a Mason Pettits, un exmiembro de las fuerzas especiales estadounidenses cuya vida civil está lejos de ser la que imaginaba. Con un matrimonio desgastado y un trabajo de oficina que no lo entusiasma, transita la rutina con la sensación constante de haber quedado “fuera de época”. Ese vacío es lo que lo empuja a aceptar una oferta tentadora: trabajar como guardaespaldas de una periodista durante una entrevista exclusiva en un país sudamericano en plena tensión política.

Protagonizada por John Cena y Alison Brie, la película se activa cuando un golpe de Estado estalla en pleno desarrollo de la entrevista. Así, lo que era un viaje de prensa se transforma en una huida a través de selvas, pueblos arrasados y rutas tomadas por grupos armados. En esa transición, Héroe por encargo se convierte en un híbrido entre comedia de supervivencia y thriller de acción, apoyándose en una dinámica de “pareja dispareja” donde el guardaespaldas improvisado y la periodista obstinada deben aprender a confiar el uno en el otro.

Uno de los aspectos más interesantes de la producción es su intención satírica, donde juega con la idea de "freelancer" de forma ligera, sin caer en un discurso solemne, pero sugiriendo que detrás de cada operación, cada intervención y cada crisis, siempre hay intereses económicos circulando.

Ficha técnica de Héroe por encargo